BİM, ŞOK ve A101 Türkiye'de en fazla bulunan marketlerdir ve her daim personel ihtyaçları mevcuttur. Bu bağlamda BİM, ŞOK ve A101 personel alım şartları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Türkiye genelinde 81 ilde farklı pozisyonlarda istidam etmek üzre eleman alacak olan BİM, A101 ve ŞOK, resmi kariyer siteleri üzerinden başvuruları alıyor. Reyon personelinden kasaya, beden işçisinden depo görevlisine kadar birçok alanda ilan yayınlayan marketler zinciri, kriterleri karşılayan adaylarla iletişime geçerek işe giriş sürecini başlatıyor. BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. Peki başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?
BİM A101 ŞOK ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR!
BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. İşte personel alımı yapılacak boş kadrolar;
- Kasa reyon personeli,
- Kasiyer,
- Satış elemanı,
- Kozmetik personeli,
- Meyve ve sebze personeli,
- Bölge taze gıda personeli,
- Reyon görevlisi,
- Beden işçisi,
- Depo görevlisi/Ambar görevlisi,
- Satış danışmanı,
Şok marketler personel alımı kadroları şu şekilde:
Bim personel alımında kadro dağılımı şu şekilde:
Bim personel alımında kadro dağılımı şu şekilde:
A101 personel alımında kadrolar şu şekilde:
BİM-A101-ŞOK MARKET BAŞVURU ŞARTLARI!
BİM, A101 ve Şok mağazalarında personel alımı başvurusu için şartlar neler;
- T. C vatandaşı olmak,
- En az ilk okul mezunu olmak,
- Takım çalışmasına uyum sağlamak,
- Erkek adayların askerliğini yapmış olması,
- Kariyer hedefi,
- Perakende satış sektöründe çalışmış olmak,
- Sorumluluk sahibi, dikkatli ve dinamik çalışmak,
- Hijyen ve temizlik kurallarına uymak,
- Müşterilerin soru ve problemlerine çözüm bulmak,
- Müşteriye kaliteli hizmet vermek ve güler yüzlü olmak,
- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak,
- Yoğun iş temposuna ayak uydurmak,
- Mağaza ekibi ile satış hedeflerini yükseltmek, motivasyonu yüksek tutmak,
A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?
Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.