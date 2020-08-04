İŞKUR hastane personel alımı başladı: Temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

İŞKUR personel alım ilanları Ağustos ayında da tam gaz devam ediyor. Bu anlamda hastanelere temizlik personeli, güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, sekreter alımı için çalışmalar başlamış durumda. Bu bağlamda yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi.