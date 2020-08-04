Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 05.08.2020 09:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2020 17:03
    ABONE OL

    hastane personel alımı başladı: , ...

    personel alım ilanları Ağustos ayında da tam gaz devam ediyor. Bu anlamda hastanelere , , , sekreter alımı için çalışmalar başlamış durumda.

    İŞKUR hastane personel alımı başladı: Temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

    İŞKUR personel alım ilanları Ağustos ayında da tam gaz devam ediyor. Bu anlamda hastanelere temizlik personeli, güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, sekreter alımı için çalışmalar başlamış durumda. Bu bağlamda yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi.

    ONLARCA ŞEHRE PERSONEL ALINIYOR

    İşte alım yapılan kadrolar

    - Güvenlik Görevlisi,

    - Klinik destek elemanı,

    - Sekreter

    - Doktor yardımcısı

    - Ambulans şoförü,

    - Hastane hizmetlisi,

    - Temizlik görevlisi,
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar İŞKUR hastane personel alımı başladı: Temizlik personeli, güvenlik görevlisi...
    Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
    Tüm Memurlar Haberleri