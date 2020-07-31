EMEKLİ MAAŞ YÜKSELTME İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

Emeklilik için yaşı bekliyorum. İlk başlarda maaşım asgari ücretten yatırıldı. Sonra bazı dönemler arttı. Şu an 4 yıl daha bekleyeceğim. Bu sürede yüksekten yatsa emekli aylığım artar mı? Suat ÖZKOÇ

Öncelikle belirtelim. Emekli maaşını belirleyen en önemli unsur prime esas kazancınız. Yani brüt ücretiniz. Daha başka bir ifadeyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen ücretiniz. Bu ücretler ne kadar yüksek olursa emekli maaşı da o kadar artıyor. Emekli maaşı hesaplanırken işe girdiğiniz ilk andan itibaren tüm çalışmalarınız dikkate alınıyor. Dolayısıyla tüm çalışma hayatında aldığınız maaşların emekli aylığında etkisi var. İlk başlarda asgari ücretten yatırılmış olması sizin dezavantajınıza olmuş ama sonraki yüksek maaşlar olumlu sonuç verecektir.

Son 4 yılda da brüt ücretiniz 4 bin lira ve üzerinde olursa emekli maaşınız yılda 60-70 lira artacaktır. Bu da 4 yılda 3000 liraya yakın bir para yapar.

Yani 2500 lira olacağına emekli maaşınız 2.800 lira olur.