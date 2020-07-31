Erkekler Askerlik Borçlanması İle Erken Emekli Olabiliyor

Yalnızca erkek sigortalı çalışanlara sunulan askerlik borçlanması hakkı ile askerlik döneminde yapılmayan prim ödemelerinin sonraki yıllarda ödenmesine imkan tanınır. Vatani görevini yapmak için işyerinde belirli bir süre ile ayrılan er, erbaş ya da yedek subaylık okulunda eğitim alan kişiler askerlik borçlanması hakkında yararlanabilirler. Askerlik borçlanması için yedek subaylık okuluna hazırlık için geçen sürede dikkate alınabilir. Askerlik borçlanmasında ödenecek olan prim miktarı, askerlik süresiyle aynı olabilir.

Yurtdışı Borçlanması İle Erken Emeklilik Şansı

Çalışma hayatının büyük bölümünü yurtdışında çalışarak geçiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için erken emeklilik hakkı sunulmuştur. Yurtdışı borçlanması hakkından yararlanacak kişilerin Türkiye'de herhangi bir kurumda sigortalı olarak çalışmaması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin yurtdışında çalışma hayatı olduğunun ve geçen bu süresinin belgelendirilmesi lazımdır.

3600 Günden Erken Emeklilik

Yaş haddinden emeklilik olarak bilinen 3600 günden emeklilik için sigorta başlangıç tarihi ve 15 yıllık sigortalılık süresi dikkate alınır. 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların 15 yıllık sigortalılık süresinin ve 3600 prim günün doldurulması halinde kadınlar 58; erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik için 4500 prim gününü tamamlaması gerekir. Aynı şekilde Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerin ise 5400 prim günü şartını doldurmaları lazımdır.

Malullük Halinde Erken Emeklilik Hakkı

Sigorta başlangıcından sonra devam eden çalışma hayatı sırasında kaza ya da hastalık nedeniyle iş gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşayanların durumlarını sağlık raporu ile tescil etmesi halinde erken emeklilik hakkı verilir. Malullük durumundaki erken emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü gerekir.