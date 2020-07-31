Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) başta olmak üzere diğer kollarda sigortalı olan kişiler erken emekliliğe hak kazanabiliyor. Normal şartlarda kişilerin emekli olması için; sigorta başlangıç tarihi, kişinin yaşı, sigortalılık süresi ve ödenen prim miktarına bakılır. Sigortalılık süresi, prim ödemesi ve sigorta başlangıç tarihleri dikkate alınarak erken emekliliğin kapıları aralanmıştır. Peki, erken emeklilik için kullanılabilecek uygulamalar nelerdir? Kimler erken emeklilik hakkında yararlanabilir?
Yüksek Emekli Maaşı Nasıl Alınır?
Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1.555 lira oldu. Emekliler bu rakamları yetersiz bulurken, aslında çalışma hayatında bu miktarı yükseltebilmek mümkün. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak.
İkinci İşe Sıcak Bakın!
Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak, prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.
Tavandan Prim Ödeyin
İster SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan (10 bin 705,50 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.
1261 Formülü
Emeklilik tarihlerinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunur. Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabilirsiniz. Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanınız doğar. Ayrıca daha erken maaşa kavuşursunuz. Buradaki 7 yıl geriye doğru takvim olarak değil sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı.
Eşitlik Olursa
Yani 2000 ile 2004 yılları arasında çalışan biri daha sonra 2014 ile 2017 arasında 3 yıl daha çalışmışsa 7 yıl 2000'den başlıyor. Dolayısıyla bu 7 yıllık sigortalılık süresinde hangi kurumdan daha fazla çalışılmışsa yani 1261 gün hangi kurumda geçmişse o statüden emekli olunuyor. Eşitlik halinde ise son kuruma bakılıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlarınsa tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse orası emekliliği belirliyor.
Kadınlar Doğum Borçlanması İle Erken Emekli Olabiliyor
Sadece anne olan sigortalı çalışan kadınlara sunulan doğum borçlanması hakkı ile doğum ve sonrasındaki istirahat süresini kapsayan dönemde yapılmayan prim ödemelerinin sonraki yıllarda ödenmesinin yolu açılır. Bu bağlamda kadınlar, üç defa olmak şartı ile doğum tarihten sonraki iki yıllık süreyi SGK'ya ödeyebilirler. Bebeğin sağ olarak doğması ve işveren tarafından doğum boyunca kadının adına prim ödemesinin yapılmamış olması gerekir. İki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya doğumun ardından çocuğu evlatlık veren kadın çalışanlarda doğum borçlanması hakkından faydalanabilirler.
Erkekler Askerlik Borçlanması İle Erken Emekli Olabiliyor
Yalnızca erkek sigortalı çalışanlara sunulan askerlik borçlanması hakkı ile askerlik döneminde yapılmayan prim ödemelerinin sonraki yıllarda ödenmesine imkan tanınır. Vatani görevini yapmak için işyerinde belirli bir süre ile ayrılan er, erbaş ya da yedek subaylık okulunda eğitim alan kişiler askerlik borçlanması hakkında yararlanabilirler. Askerlik borçlanması için yedek subaylık okuluna hazırlık için geçen sürede dikkate alınabilir. Askerlik borçlanmasında ödenecek olan prim miktarı, askerlik süresiyle aynı olabilir.
Yurtdışı Borçlanması İle Erken Emeklilik Şansı
Çalışma hayatının büyük bölümünü yurtdışında çalışarak geçiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için erken emeklilik hakkı sunulmuştur. Yurtdışı borçlanması hakkından yararlanacak kişilerin Türkiye'de herhangi bir kurumda sigortalı olarak çalışmaması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin yurtdışında çalışma hayatı olduğunun ve geçen bu süresinin belgelendirilmesi lazımdır.
3600 Günden Erken Emeklilik
Yaş haddinden emeklilik olarak bilinen 3600 günden emeklilik için sigorta başlangıç tarihi ve 15 yıllık sigortalılık süresi dikkate alınır. 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların 15 yıllık sigortalılık süresinin ve 3600 prim günün doldurulması halinde kadınlar 58; erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik için 4500 prim gününü tamamlaması gerekir. Aynı şekilde Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerin ise 5400 prim günü şartını doldurmaları lazımdır.
Malullük Halinde Erken Emeklilik Hakkı
Sigorta başlangıcından sonra devam eden çalışma hayatı sırasında kaza ya da hastalık nedeniyle iş gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşayanların durumlarını sağlık raporu ile tescil etmesi halinde erken emeklilik hakkı verilir. Malullük durumundaki erken emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü gerekir.