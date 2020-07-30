Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma hayatında olan veya daha önceden olmuş vatandaşlara bazı haklar sunuyor. Ancak çok sayıda vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan bu hakları bilmedikleri için ödemelerini almıyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca lira parayı vatandaşların banka hesaplarına yatırdı. Geçtiğimiz aylarda açıklanan rapora göre ise banka hesaplarına yatırılan ancak vatandaşlar tarafından çekilmediği için geri gönderilen yardım miktarı 99 milyon TL. Peki SGK vatandaşlara hangi destekleri sağlıyor? Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen ve vatandaşlarca bilinmeyen destekleri haberimizde derledik. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SGK'DAN ALINABİLECEK OLAN DESTEKLER
Devlet vatandaşlara çok sayıda alanda maddi yardımlarda bulunuyor. Çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan bu destekler vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına veriliyor.
Devlet tarafından sağlanan bu desteklerin bazıları için vatandaşlardan hiçbir koşul talep edilmezken bazı destekler için ise mevzuatta yer alan şartların sağlanması gerekiyor. İşte söz konusu desteklere dair detaylar
YOLLUK ÖDEMESİ YARDIMI
Sigortalı tıbbi (organ nakli, kanser tedavisi, acil gibi haller) veya zorunlu bir nedenden dolayı yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyorsa SGK yolluk ödemesi yapıyor. Yol ve gündelik ödemesi hak sahibin kendisine veya anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor. Yolluk ödemesine başvurular SGk il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.
CENAZE YARDIM PARASI
Devlet sigortalı olarak çalışan bir kişi vefat ettiğinde ailesine yakınlarına yardım parası ödemesi yapar.
Cenaze yardımı ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını SGK'ya yaparlar. Ödemeler 801 TL olarak ödenir. Ödemeler ilk olarak eşi ve çocuklara yapılır. Eğer vefat eden kişinin eşi ve çocuğu yoksa ödeme anne baba kardeşlere yapılır.
EMEKLİLERE NAKİT AVANS
SGK emekli olma hazırlığında olan vatandaşlara nakit avans sağlıyor. Emeklilere faizsiz kredi diye de bilinen bu ödemeler emeklilik başvurusunda bulunmuş ancak başvuru değerlendirme süreci uzamış emeklilere yapılır. Ödemeler emekli olacak kişinin maaşının 3 katı kadar yapılır. 3 maaş tutarında yapılan avans ödemeleri emekli aylığı bağlandığında taksitle tahsil edilir
ÇEYİZ PARASI
Çeyiz parası ödemesi unutulan SGK ödemelerinden. Bu ödeme anne veya babasından yetim maaşı alan genç kızlara yapılır.
Yetim maaşı almakta iken evlenmeye karar veren genç kızların yetim maaşları kesilir. Ancak devlet yetim maaşı kesilen bu genç kızlara çeyiz parası öder. Ödemeler yetim maaşı tutarının 24 katı kadardır. Yani 1000 TL yetim maaşı alan bir genç kız 24.000 TL çeyiz parası alır. Başvurular SGK'ya yapılır. Geçmişe dönük 5 yıllık süreç için de başvuru yapılabilir.
İŞ GÖREMEMEZLİK MAAŞI
Sigortalı olarak çalışan bir kişi hastalanır, meslek hastalığına yakalanır veya iş kazası geçirirse iş görememezlik ödemesi alır. Hastaneden alınacak sağlık raporuyla verilen ödemeler çalışanın maaşına göre belirlenir. İstiahat parası olarak bilinen bu ödemeler için SGK'ya başvuru yapılır, turkiye.gov.tr'den e-devlet şifresiyle kontrol edilebilir ve PTT'ye yatar.
SÜT PARASI YARDIMI
Yeni doğum yapmış annelere devlet süt parası ödemesi yapar. Bu ödeme çocuk sayısına göre değişir ve çocuk sayısı arttıkça ödemenin miktarı da artar. Buna göre Mayıs 2015'ten sonra doğan ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için ise 600 TL ödeme yapılır.
EMZİRME PARASI YARDIMI
Anne veya babanın birinin sigortalı veya bağkurlu olması ve en az 120 günlük primin yatmış olması halinde SGK tarafından emzirme ödeneği veriliyor. Emzirme ödeneği için SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.
DOĞUM İZNİ YARDIMI
Çalışan anneler doğumdan önce veya sonra izin kullanırlarsa çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Asgari ücretli bir anneye ödenen para 4425 lira. Ancak bu ödeme miktarı maaşa göre değişiyor. hak sahibi bu ödeneği PTT veya Ziraat Bankası aracılığıyla alabiliyor.
TOPLU PARA ÖDEMESİ
Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olmak adına prim yatırmış ancak çeşitli nedenlerle emekli olamamış vatandaşlara toplu para ödemesi yapıyor. Bu ödemeler için erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20 yıl şartı bulunuyor. Başvurular ise SGK'ya yapılıyor.
KREŞ ÖDEMESİ YARDIMI
Annelere sağlanan bir diğer destek ise kreş desteği. Devlet 2 ve 5 yaş arası çocukları bulunan annelere çocukları için belirli bir oranda kreş desteği sağlıyor. Devlet tarafından sağlanan kreş desteği ailelere ek bir destek olarak sağlanıyor. Yani ailelere direk ödenen bir destek değil. Düzenleme kapsamında işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi için çalışanın ücretine ilave olarak yapılan ödeme, gelir vergisinden istisna ediliyor, yani vergi dışı bırakılıyor. Bu kapsamda sağlanan destek miktarı annenin ücretine göre değişmekle beraber 1015 TL seviyesinde.
BAKIM PARASI
Kadınların çalışma hayatında olmaları adına geliştirilen bu proje kapsamında 2 ile 5 yaş arasında çocuğu bulunan annelere bakım parası ödeniyor. Bu bakım parası annelere çocuklarını kreşe göndermeleri için sağlanıyor. Bunun için ise ilk koşul 2-5 yaşları arasındaki çocukların kreşe veya gündüz bakımevine devam etmesi gerekiyor. Bu süreç boyunca annelere her ay 400 TL bakım parası ödeniyor. Dİğer şartlar ise şu şekilde, Bakım parası desteğinden faydalanacak annelerin sigortalı olarak çalışmaları gerekiyor. Çalışan annelerin 2 ve 5 yaşındaki çocuklarına kreşe gitmeleri için destek sağlanıyor.