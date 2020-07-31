SGK, tarafından her yıl milyonlarca kişiye, rapor paraları, emzirme yardımları, cenaze, tıbbi malzeme ödemeleri, ilaç ödemeleri, yolluk ve diş ödemeleri gibi birçok başlık altında ödeme yapılıyor. Sigortalı olarak çalışan milyonlarca kişi bilmediği yardım ödemeleri için ne yazık ki adına yatan SGK destek paraları hesaplarda kalıyor. Devletin geri ödemesiz ve karşılıksız destek ödemeleri ile para yardımları çalışan ve çalışmayan kadın erkek milyonlarca kişiye ödeniyor. SGK unutulan paralar sorgulama nereden, nasıl yapılır, e devlet unutulan paralar nasıl öğrenilir, bilinmeyen devlet destekleri neler, unutulmuş param var mı, unutulan para sorgulama 2020! İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
DEVLET TARAFINDAN YAPILAN PARA YARDIMLARI VE HESAPLARDA UNUTULAN PARALAR İLE DEVLETİN BİLİNMEYEN DESTEKLERİ 2020!
Devlet bazı yardımları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden bazı destekleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ve İŞKUR üzerinden vatandaşlarına ulaştırıyor.
Ancak milyonlarca liraya ulaşan para ne yazık ki unutulduğu, bilinmediği ve haberdar olunmadığı için hesaplarda kalıyor. İşte devletin bilinmeyen yardımları ile SGK'da unutulan paralar;
1-) Cenaze Yardım Ödemesi
2-) Doğum Parası Ödemesi
3-) Yol Yardımı Ödemesi
4-) Kreş Yardımı Ödemesi
5-) İş Görememezlik Ödemesi
6-) Eğitim Desteği
7-) Süt Parası Ödemesi
8-) Bakıcı Ödemesi
9-) Çeyiz Destek Ödemesi
10-) Doğum İzni Ödemesi
11-) Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi
DEVLLETTE UNUTTUĞUM PARAM VAR MI, E DEVLET ÜZERİNDEN SGK UNUTULAN PARA SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Devlette unutulan paralar e devlet SGK Sorgulama üzerinden yapılabilmektedir.
Bunun için arama motoruna e devlet yazın ve siteye giriş yapın. Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın
SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.
Yapılan ödemeler arasında en fazla payı ise iş görmezlik raporları ile cenaze yardımları sırtlıyor...
- İş görmezlik ödeneğinden 3 ay primi yatırılmış tüm vatandaşlar yararlanabiliyorken, ödeme kapsamına; çalıştığı işyerinde kaza geçirenler, meslek hastalığına yakalananlar, geçici rahatsızlık yaşayanlar ile hamile bayanlar giriyor ve çalışılmayan her gün için SGK, bu durumda olanlarlar için rapor parası ödüyor.
- Öte taraftan vefat eden sigortalı veya emeklinin geride kalanlarına da devlet aylık bağlayarak sahip çıkmanın yanı sıra cenazenin kaldırılabilmesine yönelik cenaze yardımı yapıyor. Bu yardımdan faydalanmak isteyen hak sahiplerinin ise ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile SGK'ya başvuruda bulunmaları yetiyor.
BİNLERCE KİŞİ ALMAYI YİNE UNUTTU!
Ancak bu zamana kadar basın aracılığı ile yapılan onca çağrıya ve SMS ile yapılan kişiye özgü bildirimlere rağmen yine binlerce kişi devlet tarafından, tarafına yatırılan paraları ilgili kurumlara giderek teslim almadı.