

Yapılan ödemeler arasında en fazla payı ise iş görmezlik raporları ile cenaze yardımları sırtlıyor...

- İş görmezlik ödeneğinden 3 ay primi yatırılmış tüm vatandaşlar yararlanabiliyorken, ödeme kapsamına; çalıştığı işyerinde kaza geçirenler, meslek hastalığına yakalananlar, geçici rahatsızlık yaşayanlar ile hamile bayanlar giriyor ve çalışılmayan her gün için SGK, bu durumda olanlarlar için rapor parası ödüyor.

- Öte taraftan vefat eden sigortalı veya emeklinin geride kalanlarına da devlet aylık bağlayarak sahip çıkmanın yanı sıra cenazenin kaldırılabilmesine yönelik cenaze yardımı yapıyor. Bu yardımdan faydalanmak isteyen hak sahiplerinin ise ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile SGK'ya başvuruda bulunmaları yetiyor.

BİNLERCE KİŞİ ALMAYI YİNE UNUTTU!

Ancak bu zamana kadar basın aracılığı ile yapılan onca çağrıya ve SMS ile yapılan kişiye özgü bildirimlere rağmen yine binlerce kişi devlet tarafından, tarafına yatırılan paraları ilgili kurumlara giderek teslim almadı.