Görüşmeler Haftaya Başlayabilir

18 Temmuz tarihinde sona erecek yasakların ardından önümüzde ki haftadan itibaren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili çalışmaların başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda taşerondan kadroya geçen çalışanlar ve kamu işçileri için YHK kararına göre maaş zammı alan kamu işçilerinin durumu, belediye işçilerinin haklarında düzeltme ve iyileştirme, taşeronların kadroya geçişi sonrasında meydana gelen eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesi gibi durumların toplu iş sözleşmesi görüşmesinde masaya yatırılması planlanıyor.

Özellikle zam oranlarında ki adaletsizlikler, tediye ikramiyesi almayan işçilerin bu ikramiyeden faydalanması gibi sorunların öncelikli olması talep ediliyor. Ayrıca MEB bünyesinde 10 ay maaş alıp 2 ay alamayan çalışanların durumlarının düzeltilmesi, aynı işi yapıp farklı maaş ve özlük haklarına sahip olan çalışanların aralarında ki adaletsizliklerin giderilmesi gibi konular taşerondan kadroya geçen ve kamu işçilerinin en önemli beklentileri arasında yer alıyor. Özellikle 2017 yılında kadroya geçtikten sonra büyük mağduriyet yaşayan taşeron işçiler için bu toplu iş sözleşmesi 3 yıllık mağduriyetin giderilmesi konusunda hayati önem taşıyor.