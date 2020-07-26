Corona virüs nedeniyle alınan toplu iş sözlemeleri görüşmelerinin iptalinin bitmesi ile birlikte taşeron ve kamu işçileri için kritik dönem yaklaşıyor. Son dakika taşeronlar... Taşeron işçiler basında üzerinde durulan zam oranı yüzde 15. Bu oran üzerinde durulmasının nedeni olarak ise hem asgari ücret zam oranı olması hemde enflasyon rakamlarının üzerinde olması gösteriliyor. Bunun dışında Çalışma Bakanlığı'nın da yüzde 10 bandının üzerinde bir zam teklif etmesi bekleniyor. Peki taşerona kadro ve 4/D işçilerin maaş zammı 2020 ne kadar olacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Görüşmeler Haftaya Başlayabilir
18 Temmuz tarihinde sona erecek yasakların ardından önümüzde ki haftadan itibaren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili çalışmaların başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda taşerondan kadroya geçen çalışanlar ve kamu işçileri için YHK kararına göre maaş zammı alan kamu işçilerinin durumu, belediye işçilerinin haklarında düzeltme ve iyileştirme, taşeronların kadroya geçişi sonrasında meydana gelen eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesi gibi durumların toplu iş sözleşmesi görüşmesinde masaya yatırılması planlanıyor.
Özellikle zam oranlarında ki adaletsizlikler, tediye ikramiyesi almayan işçilerin bu ikramiyeden faydalanması gibi sorunların öncelikli olması talep ediliyor. Ayrıca MEB bünyesinde 10 ay maaş alıp 2 ay alamayan çalışanların durumlarının düzeltilmesi, aynı işi yapıp farklı maaş ve özlük haklarına sahip olan çalışanların aralarında ki adaletsizliklerin giderilmesi gibi konular taşerondan kadroya geçen ve kamu işçilerinin en önemli beklentileri arasında yer alıyor. Özellikle 2017 yılında kadroya geçtikten sonra büyük mağduriyet yaşayan taşeron işçiler için bu toplu iş sözleşmesi 3 yıllık mağduriyetin giderilmesi konusunda hayati önem taşıyor.
Sendikalar Hazırlık Yapıyor
18 Temmuz tarihinde toplu iş sözleşmesi görüşmesi yasaklarının son bulacak olması ile birlikte sendikaların toplu iş görüşmeleri için taşeronlar ve kamu işçileri için hazırlıklarına hız verdikleri görüldü. Hatta bu noktada bazı sendikaların üyeleri ile iletişime geçerek yaşadıkları sorunlar ve taleplerle ilgili taleplerini belirtmeleri istendi. Bu sene yapılacak görüşmelerin çok daha sıkı ve kıyasıya pazarlıkların yaşanacağı bir toplu iş sözleşme görüşmeleri olacağı tahmin ediliyor.
Maaş Zammı Ve Toplu Sözleşme
"696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle işçilere yılda yüzde 4 artı yüzde 4 ücret artışı getirilmiştir
Devlet birimlerinde çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS görüşmelerinden beklentileri büyük. Mali haklarında yanında sosyal haklar da düzenleme olmasını talep eden taşeron işçiler maaşların iyi bir oranda artmasını bekliyorlar.
2020 toplu il sözleşmesinde görüşülmesi beklenen konular başında ise;
* Maaş zam oranları
* Tayin hakkı
* İkramiye ve destek ödemelerinin artması
* Yüzdelik dilim ile ek zam
* Görev tanımı
MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Taşeron işçiler basında üzerinde durulan zam oranı yüzde 15. Bu oran üzerinde durulmasının nedeni olarak ise hem asgari ücret zam oranı olması hemde enflasyon rakamlarının üzerinde olması gösteriliyor. Bunun dışında Çalışma Bakanlığı'nın da yüzde 10 bandının üzerinde bir zam teklif etmesi bekleniyor. Sendikaların ise yüzde yüzde 12.5 ile yüzde 20 arasında bir oran teklif edebileceği konuşuluyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞ ZAM ORANLARI
KHK ile kadroya alınma sürecinden sonra belirlenen mali haklar kapsamında taşeron işçiler her 6 ayda bir yüzde 4 zam aldılar. Bu zam oranları özellikle sene başlarında asgari ücret zam oranlarının altında kaldığı için maaşların asgari ücretin altında kaldığı dönemler oldu. Bu süreçte bakanlık ek düzenlemelerle taşeron işçilerin maaşlarını asgari ücret düzeyine çektiler. Bu kapsamda enflasyon oranlarının altında kalan düzeyde maaş zammı alan taşeron işçiler 2020 yılında bu sürecin değişmesini istiyorlar. Bu çerçevede maaşlara enflasyon oranlarının üzerinde ve refah payının da dahil edildiği bir zam isteyen taşeron işçiler için bazı değerlendirmeler sık sık dile getirilmeye başlandı. Taşeron işçiler için yapılan değerlendirmelerde şu oranlar öne çıktı.
* Çalışma Bakanlığı'nın taşeron işçi maaş zam oranı talebine ilişkin değerlendirmelerde yüzde 10 bandı ile yüzde 15 bandı arasında bir oran olabileceği öngörülüyor.
* İşçi tarafından talep edilecek olan zam oranları için ise yüzde 20 seviyesi ön planda tutuluyor.
Çalışma Bakanlığı'nın zam teklifi ve işçi sendikasının zam talebi için ele alınan oranlar bir değerlendirme olup henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Bu açıklamalar 2020 TİS görüşmeleri başlamasıyla kamuoyune duyurulacak.