Tediye ödemeleri son günlerde merakla araştırılan konulardan birisi oldu. On binlerce kişi tarafından merakla sorgulanıyor. Bilindiği üzere kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. Böyle olursa kamu işçileri bayram öncesi ilave tediyelerini alabilirler. Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih netleşecek. Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de