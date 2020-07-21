

Lokantada ustayım 4 aylık sigortalıyım kiracıyım herhangi bir gelirim yok sigortalı olduğum için bir şeyden faydalanmıyorum. Öneriniz teşekkürler. Yaşadığımız bu pandemi sürecinde, kısa çalışma ödeneğinden veya işsizlik sigortasından faydalanamayanlar için 1000TL'lik sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır. Sosyal yardım ödemeleri müracaatları e-devlet üzerinden alınmaktadır. Aşağıdaki link üzerinden müracaat edebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

1972 doğumluyum. 1996 Temmuz SSK girişim var. 2005 Aralık 4b sözleşmeli. 2011'den beri de kadrolu olarak kadastroda çalışmaktayım. Emeklilik şartlarım ve hangi durumlarda emekli olabilir net bir bilgi bulamadım. Bilgi verirseniz sevinirim.

4/c statüsünde hizmetlerinize devam etmeniz halinde 60 yaş 9000 prim günü (25 yıl hizmet) şartlarına tabi bulunmaktasınız. 4/a Kapsamında hizmetlerinize devam etmeniz halinde ise 56 yaş 5825 prim günü şartlarına tabi olursunuz.

Ben 1964 doğumluyum ve 1987 sigorta girişliyim. Sigorta ve Bağkur'u birleştirdik yani Bağkur günlerini sigortaya aktardık, askerlik borçlanmasıyla birlikte 2500 kusur çıktı. Ben bankadan kredi çeksem prim borcumu ödeyip emekli olabilir miyim?



2018 Yılında emeklilik hakkı kazanmış ancak SGK'ya olan borçları nedeniyle emekli olamayan vatandaşlarımıza kurum bankaya verilmek üzere (Ziraat, Halk ve Vakıf Bankası) 'borcunu kapatırsa emekli olur' yazısı veriyordu. Bu düzenleme torba yasa ile çıkarılmış ve tüm borçlular bu fırsatı değerlendirerek emekli olmuşlardı. Mevcut durumda böyle bir uygulama bulunmamaktadır, ancak ilerleyen dönemlerde yeniden torba kanunla uygulamaya konulursa bu seferki fırsatı kaçırmayın derim.