Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor, En çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Pandemi sürecinde çalışanların hakları nelerdir? Bu hükümlere göre yapılacak tahsillerde, tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla on yıllık süre içinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler geri alınabilir. Dolayısıyla sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından veya kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle bağlanmaması gereken bir aylığın bağlandığının tespit edilmesi sonucu, SGK aylık başlangıç tarihi itibariyle aylığı iptal eder ve bugüne kadar yapılan ödemeler yersiz ödeme olarak kabul edilir. Yersiz ödemenin, sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanması halinde de, yersiz ödeme tespit tarihinden geriye doğru 10 yıllık sürede ödenen aylıklar tespit edilerek tahsili yoluna gidilir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Lokantada ustayım 4 aylık sigortalıyım kiracıyım herhangi bir gelirim yok sigortalı olduğum için bir şeyden faydalanmıyorum. Öneriniz teşekkürler. Yaşadığımız bu pandemi sürecinde, kısa çalışma ödeneğinden veya işsizlik sigortasından faydalanamayanlar için 1000TL'lik sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır. Sosyal yardım ödemeleri müracaatları e-devlet üzerinden alınmaktadır. Aşağıdaki link üzerinden müracaat edebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
1972 doğumluyum. 1996 Temmuz SSK girişim var. 2005 Aralık 4b sözleşmeli. 2011'den beri de kadrolu olarak kadastroda çalışmaktayım. Emeklilik şartlarım ve hangi durumlarda emekli olabilir net bir bilgi bulamadım. Bilgi verirseniz sevinirim.
4/c statüsünde hizmetlerinize devam etmeniz halinde 60 yaş 9000 prim günü (25 yıl hizmet) şartlarına tabi bulunmaktasınız. 4/a Kapsamında hizmetlerinize devam etmeniz halinde ise 56 yaş 5825 prim günü şartlarına tabi olursunuz.
Ben 1964 doğumluyum ve 1987 sigorta girişliyim. Sigorta ve Bağkur'u birleştirdik yani Bağkur günlerini sigortaya aktardık, askerlik borçlanmasıyla birlikte 2500 kusur çıktı. Ben bankadan kredi çeksem prim borcumu ödeyip emekli olabilir miyim?
2018 Yılında emeklilik hakkı kazanmış ancak SGK'ya olan borçları nedeniyle emekli olamayan vatandaşlarımıza kurum bankaya verilmek üzere (Ziraat, Halk ve Vakıf Bankası) 'borcunu kapatırsa emekli olur' yazısı veriyordu. Bu düzenleme torba yasa ile çıkarılmış ve tüm borçlular bu fırsatı değerlendirerek emekli olmuşlardı. Mevcut durumda böyle bir uygulama bulunmamaktadır, ancak ilerleyen dönemlerde yeniden torba kanunla uygulamaya konulursa bu seferki fırsatı kaçırmayın derim.
Merhabalar, Ben 2010 yılında vefat eden eşimden dolayı SSK'dan maaş almaktayım. 06/04/2020 tarihi itibarı ile emeklilik başvurularım için işten çıkışım yapılmıştır. Emekli olduğum için bana maaş bağlandığı zaman eşimden dolayı aldığım maaşımda kesinti olacak mıdır? Bana ne kadar maaş bağlanacak?
Bayramlar da ikramiye olarak verilen 1000 TL, eşimden dolayı maaş aldığım için, bana 500 TL olarak yatıyordu şimdi tam ikramiye mi alacağım?
Ben 7000 iş günü ve 58 yaş üzerinden emekli olacağım. İşe ilk giriş tarihim 25/02/2000 tazminatımı nasıl hesaplayacağım?
Tazminatı işyeri mi veriyor devlet mi veriyor? Özür dilerim bilmediğim için soruyorum. Cevabınızı en kısa sürede bekliyorum yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim… Hamdiye Damar
Hamdiye Hanım; öncelikle güzel bir haber vermek isterim.Eşinizin üzerinden almakta olduğunuz ölüm aylığında (dul aylığı) herhangi bir kesinti olmayacaktır. İkramiye ödemelerinde ise eşinizden dolayı aylık aldığınızdan kesintiye uğrayarak ikramiye ödemesi yatırılıyordu. Şimdi kendi emekliliğinizden ötürü 1000 TL ikramiye ödemesi alacaksınız ancak eşinizden dolayı ayrıca ikramiye ödemesi alamayacaksınız.
Kıdem tazminatına gelecek olursak özel sektör çalışanlarının kıdem ödemelerini işveren yapmaktadır. Devlet memurlarının kıdem tazminatı (emekli ikramiyeleri) ödemelerini kamu kurum ve kuruluşları yapmaktadır. Kıdem tazminatı son ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Son almış olduğunuz brüt ücretinizi çalışmış olduğunuz süre ile çarpıp damga vergisini bu rakamdan çıkartırsanız doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Brüt ücret tutarınızı e-devlet sistemi hizmet dökümü uygulamasından ulaşabilirsiniz. Hesapladığınız kıdem tazminatı tutarından binde 7,59 tutarında damga vergisi kesintisi olacaktır.
Örnek: Savaş Bey 10 yıllık çalışan ve son aldığı brüt ücret 3.000 TL olduğunu düşünelim. Savaş beyin kıdem tazminatı 10x3.000= 30.000 TL olarak hesaplanır. Şimdi bu sonuçtan bir de damga vergisi kesintisi yapıldığını düşünelim. (Kıdem tazminatında binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi uygulanır.) 30.000 ‰ 7,59 = 227,70 TL Sonuç olarak Savaş beyin eline damga vergisi kesintisinden sonra net olarak 29.772,30 TL kıdem tazminatı ödemesi geçmiş olacaktır.
İyi günler dilerim. Eşim iş kazası sonucu 1991 yılında vefat etti. Bana emekli maaşı ve iş kazası maaşı bağlandı. Ben emekli olduktan sonra iş kazası maaşı kesildi. Tekrar geri alabilir miyim? Teşekkür ederim.
İş kazası sonucu vefat eden kişilerin hak sahiplerine ölüm aylığının yanında bir de iş kazasından dolayı ölüm geliri bağlanmaktadır. Bu iki ödeme de çalışmayan veya kendi sosyal güvencesinden dolayı emekliliği olmayan eşe bağlanmaktadır. Eşin emekli olması durumunda iş kazasından dolayı bağlanan aylık kesilir. Ancak eşiniz 4/a siz de 4/c statüsündeyseniz tüm ödenekleri aynı anda alabilirsiniz. Hem sizin hem de eşinizin 4/a'lı olması durumunda ne yazık ki iş kazası gelirinin tekrardan bağlanma durumu yoktur.
Ben emekli olarak çalışmaktayım. İşyerim salgın hastalık sebebi ile kapatıldı. İşyerim Kısa Çalışma Ödeneği için toplu başvuru yaptı oğlumun evlilik hazırlığı sebebi ile haliyle kredi kartı ve elden borçlandım. Bu planlanmayan durum beni maddi sıkıntıya soktu Kısa Çalışma Ödeneği veya işsizlik ödeneği hakkında faydalanmak için ne yapmalıyım. Emekli çalışanlar bu durumda ne yapmalıdır. Saygılarımla.
Yaşadığımız bu pandemi süresince maalesef emekli olup ekonomik şartlar yüzünden çalışmaya devam etmek zorunda olan emeklilerimiz unutuldular. Emekli olup bir işyerinde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışanlardan işsizlik sigortası primi kesilmediğinden kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneğinden faydalanamadılar. Özetle, emekli maaşın var bununla idare edeceksin denildi. Siz ve sizin durumunuzda olanlar için yalnızca Pandemi Sosyal Yardım Ödemesine başvurma imkanı var. Aşağıdaki link üzerinden müracaatınızı gerçekleştirebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
Ablam eşinin vefatı dolayısı ile malulen dul emekli maaşı almaktadır. Bir de bekar kızı var beyinden hem anneye hem kızına kalan maaş toplamı 1500 kusur. 1000 TL anne 500 TL kızı almaktadır. Ayrı şehirlerde ikamet ettikleri için emekli maaşı en düşük 1500 oldu dendiğinden beri anne halen bin kusur kızda beş yüz kusur alıyor. Bu kanun kişi başına mi yoksa anne kız maaş toplamı mı baz alınıyor. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
Dul ve yetim aylıkları dosya bazında değerlendirilerek pay edilmektedir. Yani emekli maaşına getirilen 1500 TL alt sınır dosya bazında olduğundan sabit aylığa etki etmektedir. Kişi bazında artış yapılıyor olsaydı dul eşe de 1500 TL, yetim çocuğa da 1500 TL ödenmesi gerekirdi. Bu tutarlar çalışması az olan sigortalının kazancının üstünde olacağından uygulanması mevzuat sistemi üzerinden değerlendirirsek mümkün gözükmemektedir.
Sigorta girişim 06.01.1998, 7400 gün primim var. Sağlık problemlerinden dolayı vergi indirimden emekli olmak istiyorum. Primlerim hep yüksekten yattı. Emekli olursam normal emekli oluyormuş gibi maaş alır mıyım? Teşekkür ederim.
Belirtmiş olduğunuz sigortalılık başlangıcınıza istinaden %40 – 59 oranında raporunuzun olması halinde 18 yıl sigortalılık süresi 4080 gün, %60 – 79 oranında raporunuzun olması halinde 17 yıl sigortalılık süresi 3840 prim günü, %80 ve üzerinde raporunuzun olması halinde ise 15 yıl 3600 prim gününe tabi olarak emeklilik tahsis talebinizi vermeniz mümkün. Vergi indirimi ile engelli emeklilik normal emekliliğe göre daha avantajlıdır çünkü engelli emekliliğinde yaş şartını da beklemeyecek olmanızdan dolayı herhangi bir hak kaybınız olmayacaktır.
Selam ben Hakan Yaldız. 11.12.1973 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 18.09.1989 tarihinde meslek lisesinde staj için yapılan sigorta ile başladı. İlk normal sigortam 21.06.1993 de görünüyor. Bugün itibarı ile 6076 günüm var. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.
Staj süreleri ne yazık ki sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor. Bu konu hakkında onlarca yazı kaleme aldım, maalesef size verdiğim cevap gibi binlerce soru cevapladım. 21.06.1993 Tarihli sigortalılık başlangıcınıza göre ise 54 yaş 5675 prim günü şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı tamamlamış görünüyorsunuz, 11.12.2027 tarihinde 54 yaşınızı doldurduğunuz gün tahsis talebinizi kuruma iletebilirsiniz.
Merhaba öncelikle böyle bir hizmet verdiğiniz için teşekkürler. 22/12/1974 doğumluyum. Bağkur başlangıç tarihim 06/ 06/1996 yılı. Bağkur borcumdan dolayı geçmiş 3 yılını sildirdim yeniden düzenli ödemeleri yapıyorum. Ödediğim prim gün sayısı silinen hariç 7208 gün. İşyerimi kapatıp SGK'lı bir işte çalışıp 9000 gün prim doldurmak istiyorum. Sorum şu hangi kurumdan emekli olursam daha yüksek maaş alırım. Teşekkürler.
Öncelikle Bağkur kapsamında tamamlamanız gereken 9000 prim gününden ziyade 1261 günle 4/a'dan emekli olma avantajınız mevcut. 9000 Prim gününü tamamlamak için 1792 gün daha Bağkur primi bildireceksiniz, 4/a'lı olma için ise 1261 gün bildirmeniz yeterli olacaktır. Bu yolu izlemeniz halinde prim gün sayısından bir avantajınız olacak ayrıca 4/a emekli aylıkları Bağkur emekli aylıklarına göre daha yüksek olmasından dolayı ikinci bir avantajı da değerlendirmiş olacaksınız. 4/a sigortalılık statüsünde emekli olabilmek için planlamanızı yapmanızı öneririm.
İHBAR EMEKLİYE ÖDENİR
● Emekli olarak bir işyerinde çalışırken işten çıkarıldım. Tazminatımı ödediler. Ancak ihbar tazminatımı ödemediler. Emeklilerin ihbar tazminatı hakkı yok mu? Metin AKYURT
İhbar tazminatı İş Kanununun 17 nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz. Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığını önemi bulunmamaktadır.
30 GÜNE BİR MAAŞ ÖDENİR
● Kıdem tazminatımı alarak işimi sonlandırdılar. Ben tazminatların hangi şartlara göre hesaplandığını öğrenmek istiyorum. Fatih SARI Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanısıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
ÜCRET KESİNTİSİ YASAYLA OLUR
● İşverenimiz işe geç kalma, performans düşüklüğü gibi konuları bahane ederek ücretimizden kesinti yapıyor. buna hakkı var mı? (Bir grup işçi) Bu konuda yasalarımızın belirlediği sınırları anlatalım. 4857 sayılı Kanun'un 38'nci Maddesi'ne göre ücret kesme cezasının uygulama koşulları şu şekilde sıralanabilir. İşveren, toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. (4857 sayılı Kanun md. 38/1). İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. (4857 sayılı Kanun md. 38/2). İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.
ASKERLİK 1 YIL KAZANDIRIR
● 23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 1.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? Metin KARASU İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
BOŞUNA PARA ÖDEMEYİN
● 11.10.1969 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 01.04.1994. SSK'dan 7200 günüm var. Askerliği 1989- 90 arası yaptım. Ne zaman emekli olurum? Ahmet KÖK Verdiğiniz bilgilere göre 25 yıl 54 yaş ve 5675 gün şartlarınız bulunuyor. İşe giriş tarih aralığına bakıldığında askerlik borçlanması yaş şartını geriye çekmiyor. Priminiz tamam, yılınız tamam, yaşınızı doldurduğunuzda emekli olursunuz.