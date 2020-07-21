Tüm bunların bilincinde olan Sosyal Güvenlik Kurumu yaşını tamamlamış ama borçlarından dolayı emekli olamayanlar için Ziraat bankası ile bir protokol imzaladı. İmzalanan bu protokole göre kredi notunuz düşük olsa bile emekli olmak için ihtiyacınız olan kredi size tahsis edilecek ve bir an önce bağlı olduğunuz kurum tarafından emekli olmanız sağlanacaktır. Ziraat ile yapılan bu protokol sonrasında ise bir çok özel bankada yine emekli olmak isteyenlere 60 ay vadeli olan bireysel kredileriniz 84 aya kadar çıkardı.