25 YAŞ ALTI 50 YAŞ ÜSTÜ NEREDE ÇALIŞACAK?

İstihdam kalkanı düzenlemesi kapsamında reform niteliğinde değişikliklere gidiliyor. Bunlardan biri de 25 yaş altı gençlerle iş bulmakta zorlanan 50 yaş üstü vatandaşlar. Buna göre bu gruba kolay istihdam konusunda çeşitli seçenekler sunulacak. Örneğin projelerde 3 yılı geçmemek üzere belirli iş sözleşmeleri yapılacak. Bu yaş grubundan işe alım yapan işletmelere prim desteği sağlanacak. Bu kesimin iş hayatına daha kolay katılabilmesi için süreli sözleşme şartları esnetilecek..

2022'DE DEVREDE

Erdoğan tamamlayıcı emeklilik sigortası için çalışma başlattıklarını da belirterek şunları söyledi: "2022'de devreye sokacağız. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin İstihdam Kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz." Erdoğan, esnafa, küçük işletmelere, yatırımcılara üretim ve istihdam için uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sağlayacakları bir sistem kuracaklarını ifade etti