3600 EK GÖSTERGE ARTIŞI NASIL OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamalarına göre: Ek göstergelerin 3600'e çıkarılmasıyla birlikte milyonlarca öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisinin kendileriyle birlikte emeklileri de olumlu manada etkilenecek. Emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Bütün memurların bordrosunda temel ölçütlerden birisi olan ek gösterge mikarındaki artış mevcut maaşlarda artışa neden olacak ama asıl etkiyi emeklilerin maaşlarında ve emekli ikramiyesinde gösterecek.

4'ün 1'i derecesindeki 25 yıllık bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi, ek gösterge 3600 olduğu zaman 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık bir memurun emekli ikramiyesi ise 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Yani 3600 ek gösterge 17-20 bin civarlarında bir artış getirecek. Emekli maaşlarında da ortalama 500 lira artışın olacağı görülüyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıklamasından sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a da bu konuda soru yöneltildi. 3600 ek göstergenin 2019 yılı sonunda çıkacağı sözünü hatırlatan bir basın mensubu, polislere, din görevlilerine, hemşirelere, öğretmenlere 3600 ek gösterge artışında son durumu sordu. İbrahim Kalın: 'Bu toplantıda gündeme gelmedi. İler ki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu.' demişti.