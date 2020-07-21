Emeklilere faizsiz kredi veren bankaların listesi açıklandı. Corona salgını sonrasında kamu bankaları emekliye kredi vermek için sıraya girdi. Peki hangi bankalar emeklilere kredi veriyor? Özellikle kamu bankaları sorumluluğun büyük kısmını alarak emeklilere kredi imkanı sunmaya başladı. Her bankanın kendi kredi şartları olduğunu vurgulamak yararlı olur ancak genel itibariyle de emekli müşterilerin uyması gereken koşullar bulunur. Emeklilerin bankalardan kredi alabilmesi için mutlaka belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Kredi çekmek için bankaların şartlarına göre gayrimenkulün ipotek ettirilmesi gerekirse emekli kişinin eşinden yazılı imza alınmalıdır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Not: Faiz oranları, bankaların günlük kararına göre değişiklik gösterebilir.
HALKBANK
Halkbank Mutlu Emekli Kredisiyle emekli müşterilerine özel bir kredi kampanyası başlatılmıştır. Limiti 50 bin TL olarak belirlenen kredi 60 ay ve faiz oranı yüzde 0.98 olarak uygulamaya konulmuştur.
ING BANK
Emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlara özel olarak Turuncu Ekstra ile harcayabilecekleri nakit promosyon imkanı sunulur. Emekliler 60 ay vadeli ihtiyaç kredisini 3 ay erteleme seçeneğiyle yüzde 0.79'dan başlayan faiz imkanıyla alabilirler.
ZİRAAT BANKASI
Emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alanlara "Emeklinin Artısı Kredi Paketi" kapsamında konut ve nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına kredi seçeneği sunulmuştur. Buna göre; tüketici kredisi için 20 bin TL tutarında 60 ay vadeli yüzde 0.98 faiz oranıyla kredi verilmektedir. Konut kredisi için ise 100 Bin TL tutarında 120 ay vadeli yüzde 0.94 faiz oranıyla kredi seçeneği geliştirilmiştir.
FİBABANKA
18 ay vade seçeneğiyle 3 bin liraya kadar emeklilere faizsiz kredi veren banka, kendi müşterilerine yönelik bir avantaj sunmaktadır. Yani farklı banka müşterisi olanların, bu krediden yararlanma hakları bulunmuyor.
Banka emekli maaş müşterilerine verdiği kredi kapsamında, 18 aya kadar geniş bir geri ödeme seçeneği sunarak sektörde oldukça iddialı bir kredi imkânı sunmaktadır. Kredinin alt vade limiti ise, 12 aydır. Yani vadelerinizi, 12 ile 18 ay arasında seçmeniz mümkündür.
3 bin TL'ye kadar kullanılan kredi için faiz almayan banka, müşteri sadakat programına gör 3 bin TL üzeri kredi talep eden müşterileri için yine 3 bin TL kadar olan kısmına faiz işletmeyip, kredinin geri kalan kısmı için faiz almaktadır.
DENİZBANK
Denizbank 1.000 liraya ihtiyaç duyan müşterilerine özel faizsiz ve masrafsız kredi veriyor. Bana 1000 lira yeter diyorsanız hiçbir dosya masrafı ve sigorta masrafı ödemeden sıfır faizli 1000 lira limitli Denizbank ihtiyaç kredisine başvurarak hiç faiz ödemeden acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Denizbank 1000 lira masrafsız faizsiz kredi vermek için kredi başvurusunda bulunan emeklilerde mevduat hesabına iki adet otomatik ödeme talimatı vermeleri dışında herhangi bir talepte bulunmamaktadır. Ayrıca verilen 2 adet faturanın otomatik ödemesini 1 yıl boyunca düzenli sabit olarak yapmanız gereklidir.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası da emeklilere kredi imkanı sunan bankalardan biridir. 5 bin TL' den 50 bin TL' ye kredi imkanı bulunmaktadır. Vade ise diğer bankalardan farklı olarak 60 aydır. Kredi başvuruları internet bankacılığından, ATM' lerden, şubelerden ve telefon aracılığı ile yapılabilmektedir. 50 bin TL tutarındaki kredinin faiz oranı %0,99′ dur. 5 bin TL kredide banka 25 TL, 50 bin TL' de ise 250 TL dosya masrafı talep etmektedir. Kredi talebinde bulunabilmek için maaşınızı Türkiye İş Bankasından almanız gerekiyor. Maaşınızı bu bankadan almıyorsanız emekli müşterilere sunulan farklı kredi imkanlarından faydalanamıyorsunuz. Emekli aylığını bu bankadan alan müşterilerin başvuru esnasında hiçbir evrak, kefil ya da teminat göstermelerine gerek kalmıyor.
EMEKLİLERİN KREDİ ALABİLMESİ İÇİN BU ŞARTLARI TAŞIMASI GEREKİR
Emekli olan bireylerin, faizli ya da faizsiz kredi imkanlarından yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar, yaş ve hastalıklara bağlı olarak risk durumu değerlendirmesi yaparak, bazı kriterleri göz önüne almaktadır.
• Emeklilerin bankadan kredi çekebilmeleri için gerekli olan yaş sınırı, 75 yaştır. Bazı bankalar bu sınırı 80 olarak belirlemekle birlikte, bu yaşlardan daha yaşlı olan kimseler risk grubunda değerlendirildiği için kredi almaları pek mümkün değildir.
• Her ne kadar emekli maaşı devlet güvencesi altında olsa da, kredi çekmek isteyen emeklinin tamamen kara listede olmaması önemlidir. Kara listede olan emeklilerin, kredi çekebilmesi oldukça zor hatta imkansızdır.
• Çekilmek istenen kredi tutarının aylık taksiti, emekli maaşının yarısından fazla olamamaktadır. Bu nedenle alınan maaşın miktarı, kredi tutarında da belirleyici rol oynamaktadır.
• Bankalar emekliler için genellikle, 36 ile 48 ay arasında vade üst limiti belirlemektedir. Yaş faktörünü dikkate alan bankalar, ihtiyaç kredileri için en fazla 36 ay vade imkânı sunarken, taşıt kredileri için ise 48 ay vade imkânı vermektedir. Bazı bankalarda vade üst limiti, biraz daha yüksek olabilmektedir.
• Herhangi bir gayrimenkulünü ipotek ettirerek kredi çekmek isteyen emeklinin evli olması durumunda, mutlaka eşinin yazılı ve imzalı izni olma şartı bulunmaktadır.