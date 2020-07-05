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    • Ekonomi
    • 05.07.2020 Gazete
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    ye ek ! 2020 SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli emekli maaşı ne kadar olacak?

    Temmuz lerin hem maaşlarını hem de ek ödemelerini artırdı. Ek ödeme dahil en düşük maaş esnafta bin 886, memurda 2 bin 814, 2000’den önce emekli olan ’lılarda 2 bin 233 liraya çıktı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Emeklilerin     geliri bu ay artıyor. Temmuz zammı hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için yüzde 5.75 çıktı. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi.




    NASIL YANSIYOR?
    Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor.




    Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.



    Temmuz zammıyla ek ödeme dahil taban emekli aylıkları da esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurda 2 bin 814 liraya çıktı.

























    Haberler Ekonomi Emekliye ek zam! 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli emekli maaşı ne kadar olacak?
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