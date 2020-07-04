Dün TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazandı. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca çalışan asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda en çok araştırılan sorular arasında "Asgari ücrete zam yapıldı mı?" sorusu yer alıyor.

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILDI MI?

2020 Ocak ayında belirlenen Asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olmayacak.