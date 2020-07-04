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    • 04.07.2020 23:59
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    BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda çeşitli indirimler! BİM'de gelecek hafta hangi ürünler var?

    BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve o ürünlerin fiyat listesi belli oldu. BİM'de salı günü özellikle gıda ürünleri ön planda yer alıyor. Aynı zamanda atıştırmalık ürünlerin yanı sıra meşrubat ürünleri de indirimleriyle göze çarpıyor. BİM 7 Temmuz kampanyaları ve fiyat listesini sizin için derledik. Peki, BİM'de gelecek hafta hangi ürünler var? İşte gelecek haftanın aktüel kataloğu

    BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda çeşitli indirimler!

    BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğu yayınlandı. Gelecek hafta fırsatlı ürünleri inceleyip satın almak isteyen vatandaşlar listeyi ve fiyat bilgilerini arama motorları üzerinden sorguluyor. BİM'de bu hafta gıda ürünleri ön planda yer alırken atıştırmalık ürünlerin yanı sıra meşrubat ürünleri de indirimleriyle dikkat çeken ürünler arasında. İşte BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleri fiyat bilgisi...

    BİM 7 TEMMUZ 2020 AKTÜEL KATALOĞU

    Sek Tereyağı

    • 1 kg

    Tafe
    Tereyağlı Kurabiye

    • 140 g
    • %30 Tereyağlı

    Haberler Ekonomi BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda çeşitli indirimler! BİM'de gelecek hafta hangi ürünler var?
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