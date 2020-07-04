BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda çeşitli indirimler! BİM'de gelecek hafta hangi ürünler var?

BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğu yayınlandı. Gelecek hafta fırsatlı ürünleri inceleyip satın almak isteyen vatandaşlar listeyi ve fiyat bilgilerini arama motorları üzerinden sorguluyor. BİM'de bu hafta gıda ürünleri ön planda yer alırken atıştırmalık ürünlerin yanı sıra meşrubat ürünleri de indirimleriyle dikkat çeken ürünler arasında. İşte BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleri fiyat bilgisi...

BİM 7 TEMMUZ 2020 AKTÜEL KATALOĞU

Sek Tereyağı

• 1 kg

Tafe

Tereyağlı Kurabiye

• 140 g

• %30 Tereyağlı