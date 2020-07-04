17 milyona Temmuz zammı! 2020 zamlı emekli ve memur maaşı ne kadar oldu?
Yaklaşık 17 milyon kişinin Temmuz zammı belli oldu. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların maaşları yüzde 5.75 artacak. Peki, maaşlara yapılan Temmuz zammı ile birlikte güncel emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı engellilerin, yaşlıların ve evde yakınına bakanların maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte maaşlara yapılan Temmuz zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
04.07.2020 06:46
- Son Güncelleme: 04.07.2020 06:46
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