17 milyona Temmuz zammı! 2020 zamlı emekli ve memur maaşı ne kadar oldu?

TAKVİM, ortaya çıkan zam oranına göre yeni maaşları hesapladı. Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 784 liradan bin 886 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 111 liradan 2 bin 233 liraya yükseldi.