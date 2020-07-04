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17 milyona Temmuz zammı! 2020 zamlı emekli ve memur maaşı ne kadar oldu?

Yaklaşık 17 milyon kişinin Temmuz zammı belli oldu. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların maaşları yüzde 5.75 artacak. Peki, maaşlara yapılan Temmuz zammı ile birlikte güncel emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı engellilerin, yaşlıların ve evde yakınına bakanların maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte maaşlara yapılan Temmuz zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

04.07.2020 06:46 - Son Güncelleme: 04.07.2020 06:46
17 milyona Temmuz zammı! 2020 zamlı emekli ve memur maaşı ne kadar oldu?

Milyonların merakla beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla Temmuz zamları belli oldu.

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17 milyona Temmuz zammı! 2020 zamlı emekli ve memur maaşı ne kadar oldu?

Buna göre; 2020'nin ilk yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 5.75 olarak gerçekleşti.

17 milyona Temmuz zammı! 2020 zamlı emekli ve memur maaşı ne kadar oldu?

Memurlara ve memur emeklilerine de 2020'nin ilk yarısına ilişkin yüzde 4'lük zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı oluştu.

17 milyona Temmuz zammı! 2020 zamlı emekli ve memur maaşı ne kadar oldu?

Hakem kurulunun belirlediği yüzde 4'lük artış ve yüzde 1.75 enflasyon farkıyla memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5.75'e ulaştı.

17 milyona Temmuz zammı! 2020 zamlı emekli ve memur maaşı ne kadar oldu?

TAKVİM, ortaya çıkan zam oranına göre yeni maaşları hesapladı. Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 784 liradan bin 886 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 111 liradan 2 bin 233 liraya yükseldi.

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