Emeklilere, dul ve yetimlere promosyon yarışı normalleşme süreciyle hız kazandı. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar bankasını seçip promosyonunu alırken, kampanyalar da hareketlendi. İşte bazı kampanyalar:
● AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.
● DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.
● FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.
● GARANTİ BBVA: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Başvuruyu dijital kanallardan yapanlara maaşa göre 50, 125, 200 lira bonus yüklemesi yapıyor.
● HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
● ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.
● İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira veriyor.
● ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var.
● VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
● ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira veriyor.
PROMOSYON YARIŞI HIZLANDI
İkinci promosyonunu alacak emekliler, ister mevcut bankasından ister seçeceği bankadan yeni ödemesini alabiliyor.