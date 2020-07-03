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    • Ekonomi
    • 03.07.2020 Gazete
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    ye 2550 TL | ların emekliye yarışı hızlandı! Hangi banka ne kadar veriyor?

    ların ler için yarışı normalleşme süreciyle hızlandı. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira verilirken, bu tutar kampanyalarla 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların sunduğu fırsat ve avantajlar neler? Milyonlarca emeklinin banka promosyonu ve maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Emeklilere, dul ve yetimlere     promosyon yarışı normalleşme süreciyle hız kazandı. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar bankasını seçip promosyonunu alırken, kampanyalar da hareketlendi. İşte bazı kampanyalar:



    ● AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.
    ● DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.




    ● FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.
    ● GARANTİ BBVA: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Başvuruyu dijital kanallardan yapanlara maaşa göre 50, 125, 200 lira bonus yüklemesi yapıyor.



    ● HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
    ● ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.




    ● İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira veriyor.
    ● ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var.



    ● VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
    ● ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira veriyor.




    PROMOSYON YARIŞI HIZLANDI
    İkinci promosyonunu alacak emekliler, ister mevcut bankasından ister seçeceği bankadan yeni ödemesini alabiliyor.
    Haberler Ekonomi Emekliye 2550 TL | Bankaların emekliye promosyon yarışı hızlandı! Hangi banka ne kadar veriyor?
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