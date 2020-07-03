Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında maaşlarına enflasyon farkı zammı alacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yapıldı. Emekli ve memur maaşları 2020 zamlı oranları haberimizde yer alıyor. Zamlı emekli ve memur maaşlarının hangi düzenle yatacağını haberimizin devamından öğrenebilirsiniz. İşte Emekli sandığı ve memur zamlı maaş sorgulama ve tahsis no ödeme günü takvim.com.tr'de
Emekli maaşları, memur maaşları ve memur emeklilerinin maaşlarının 2020'de kaç lira olacağı açıklandı ve şimdi vatandaşlar merakla zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zamlar da belli oldu. Emekliler 2020 zammından sonra ne kadar maaş alacaklarını hesaplayabilecek. Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİ MAAŞI HESAPLANIYOR?
Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor.
4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Öncelikle bunun için (https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/) linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.
4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Bunun için de (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama) linkine tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Memur emeklileri, (https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do) linkine tıkladıktan sonra, açılan sayfada derece, Kademe, Hizmet Yılı, Hizmet Ayı, Aylık Tarihi, Kıdem Yılı ve Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle 4C için emeklilik aylığı hesaplama işleminizi tamamlamış olacaksınız.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Tahsis numaralarına göre emekli maaş listesi aşağıdaki gibidir. Zamlı maaşlar tahsis numaranızın denk geldiği günde yatacak.
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da verilecek. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece daha önce yüzde 4,0 olarak belirlenen memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Emekli aylığı bin 500 liranın altında olup bin 500 liraya yükseltilen emeklilere ilave zam yok.
En düşük memur maaşı 3 bin 719 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan 2 çocuklu olduğu var sayılan en düşük memur maaşı 4 bin liradan 4 bin 230 liraya yükselecek. En düşük emekli memur aylığı 2661 tlden 2814 liraya çıkacak. En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 333 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur aylığı da bin 539 liradan bin 627 liraya çıkacak.
Memur maaşı ocak ayında 4 bin 264 lira iken temmuzda 4 bin 509 lira olacak. Öğretmen maaşı 5 bin 328 liradan 5 bin 634 liraya yükselecek. Kaymakam maaşı 12 bin 002 liradan 12 bin 712 liraya yükseldi. Polis memuru maaşı 6 bin 041 liradan 6 bin 388 liraya yükselecek.
Uzman doktor maaşı 8 bin 203 liradan 8 bin 675 liraya, hemşire maaşı 5 bin 168 liradan 5 bin 465 liraya yükselecek. Mühendis maaşı 7 bin 047 liradan 7 bin 452 liraya, araştırma görevlisi maaşı 6 bin 690 liradan 7 bin 070 liraya, avukat maaşı ise 6 bin 728 liradan 7 bin 115 liraya yükselecek.
Memur maaşı (en düşük)
Eski: 3.517 TL, Yeni: 3.719 TL
Memur emeklisi (en az)
Eski: 2.661, Yeni: 2.814
Taban aylıklar emekli maaşları
Bağkur Esnaf: Eski: 1784 TL -- Yeni: 1886 TL
SSK 2000 öncesi emekli: Eski: 2111 TL -- Yeni: 2233 TL
Emekli sandığı
Eski: 2661 TL, Yeni: 2814 TL