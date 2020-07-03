Yeni öğretmen, polis, hemşire, doktor maaşları... Kalem kalem memur işçisi, esnaf ve çiftçi emeklisi maaşları!

Bugün memur ve memur işçisi, esnaf ve çiftçi emeklisi için oldukça sevinçli bir gün oldu. Ülkemizde milyonlarca vatandaşın nefesini tutup beklediği son dakika haberi geldi. Memur, memur emeklisi, Bağkur ve SSK emeklisinin yılın 2. yarısında alacağı zam oranını belirleyecek enflasyon rakamları az önce TÜİK tarafından açıklandı. Böylece memur, sözleşmeli personel ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon farkı netleşti. Halen 3 bin 605 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.75 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.75 zamlanarak 3 bin 812 TL oldu. İşte en düşük memur ve memur işçisi, esnaf ve çiftçi emeklisi maaşları... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Memurların enflasyon zammı netleşti
2020 yılı için açıklanan ilk 6 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 5,75 artmış durumda.
Memura altı ayı için de yüzde 4 zam
Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.
Haziran ayında açıklanan enflasyon rakamları ile beraber memur ve emeklilerin alacağı enflasyon da farkı netleşti.
Memurlar yüzde 4 zammın yanında, Memur ve emekliler yüzde 1,75'te enflasyon farkı alacak.
En düşük memura 207 TL zam
Halen 3 bin 605 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.75 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.75 zamlanarak 3 bin 812 TL oldu.
En düşük memur emeklisine 148 TL zam
Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL oldu.
En düşük işçi emeklisine 72 TL zam
En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 oranındaki zamla bin 263 liradan bin 335 TL oldu. En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseltildiği için bu emeklinin maaşı yine bin 500 TL olarak devam edecek. Bu emekli zammı hissetmeyecek…
En düşük esnaf emeklisine 88 TL zam
En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamla bin 539 liradan bin 627 liraya çıktı.
En düşük çiftçi emeklisin 83TL zam
En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamlanarak bin 451 liradan bin 534 liraya çıktı.
Mesleğe göre maaşlar;
AVUKAT (9/1)
ESKİ: 5224 TL
YENİ: 5524 TL
ÖĞRETMEN (9/1)
ESKİ: 4013 TL
YENİ: 4243 TL
Öğretmen (1/4)
Eski: 5.328 TL
Yeni: 5.634 TL
HEMŞİRE (9/1)
ESKİ: 4253 TL
YENİ: 4498 TL
POLİS (11/1)
ESKİ: 5280 TL
YENİ: 5583 TL
Polis memuru (8/1)
Eski: 6.041 TL
Yeni: 6.388 TL
Başkomiser (3/1)
Eski: 6.899 TL
Yeni: 7.296 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski: 12.021
Yeni: 12.712
MÜHENDİS (7/1)
ESKİ: 5591 TL
YENİ: 5913 TL
Genel müdür (1/4)
ESKİ: 13.136
YENİ: 13.891
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Eski: 6.904
Yeni: 7.301
Emekli Doktor
Uzman | Eski: 2.483 TL - Yeni 2.625 TL
Uz. olmayan | Eski: 1.898 - Yeni: 2.007 TL
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
Emekli maaşı nasıl hesaplanır?
4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.
Bağkur emeklilik hesaplama
Bağkur hesaplama için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
1. Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup yaklaşık bir değerdir.
2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.
3. Hizmet bilgileri kurallara uygun girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.
4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti bulunan kişiler için de aylık hesaplanamaz.Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz anlamına gelmez.
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Geçen yıl ne kadar zam yapılmıştı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, 2019'un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 artış kaydetmişti. Böylece memur ve emeklilere ocakta aldıkları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödendi. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılın ilk 6 ayında yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırıldı.