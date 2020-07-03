Devlette uzman doktor olarak çalışan bir kişinin maaşını etkileyen birçok faktör vardır. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak kişinin maaşı belirlenir. 2020 yılına gelindiği zaman ise Ocak ve Temmuz aylarında %4 + %4 toplu sözleşme zammı uygulanmaktadır. Tüm bu uzman doktoru maaşını etkileyen faktörler ve toplu sözleşme zammı eklendiği zaman 2020 yılında uzman doktor maaşı ortalama olarak şu şekildedir: İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Emekli Doktor
Uzman | Eski: 2.483 TL - Yeni 2.625 TL
Uz. olmayan | Eski: 1.898 - Yeni: 2.007 TL
2020 Yılında Uzman Doktor Maaşını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Doktorlar; özel sektörde çalışıyor olmalarına veya devlette çalışıyor olmalarına göre farklı maaş alırlar. Kamu personeli olarak devlette çalışan uzman doktorların maaşını etkileyen faktörler şu şekildedir:
- Toplu sözleşme zammı
- Enflasyon farkı
- AGİ
- Aile ve çocuk yardımı
- Çalıştığı kurum
- Çalıştığı bölge
- Döner sermaye ücreti
- Operasyon ücreti
- Ek tazminat
- Eğitim durumu
- Sigorta kesintisi
- BES kesintisi
Serbest çalışan bir uzman doktorun kendi muayenehanesinden kazandığı maaşı etkileyen faktörler ise şu şekildedir:
- Hasta sayısı
- Uzman doktorun deneyimi
- Network ağı
Devlette Uzman Doktor Olarak Çalışan Kişilerin Maaşı Ne Kadar Olur?
Devlette uzman doktor olarak çalışan bir kişinin maaşını etkileyen birçok faktör vardır. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak kişinin maaşı belirlenir. 2020 yılına gelindiği zaman ise Ocak ve Temmuz aylarında %4 + %4 toplu sözleşme zammı uygulanmaktadır. Tüm bu uzman doktoru maaşını etkileyen faktörler ve toplu sözleşme zammı eklendiği zaman 2020 yılında uzman doktor maaşı ortalama olarak şu şekildedir:
- Mesleğe yeni başlamış bir uzman doktor, ilk etapta 8 bin TL maaş almaktadır.
- 5 yıl deneyime sahip olan bir uzman doktor maaşı 8 bin 250 TL olarak belirlenmiştir.
- 10 yıl deneyime sahip olan bir uzman doktor 8 bin 500 TL maaş almaktadır.
- 15 yıllık bir deneyime sahip olan bir uzman doktorun maaşı ise 8 bin 750 TL olarak belirlenmiştir.
- Devlette kamu personeli olarak çalışan bir uzman doktor eğer 20 – 25 yıllık bir deneyime sahipse 9 bin TL maaş almaktadır.
Özel Sektörde Uzman Doktor Olarak Çalışan Kişilerin Maaşı Ne Kadar Olur?
Tıpkı diğer tüm meslek gruplarında olduğu gibi uzman doktorlarda eğer kendi işlerini kurmaya çalışırsa ilk etapta düşük bir maaş ile işe başlarlar. Yeni mezun olmuş veya yeni muayenehane açmış bir uzman doktor ilk başlarda 3 bin TL veya 4 bin TL gibi bir ücret kazanarak başlar. Bu maaş deneyim kazandıkça artar. Daha sonrasında 5 veya 10 yıllık bir deneyime sahip olan uzman doktorun maaşı da buna göre değişkenlik gösterir. Aynı zamanda kendi muayenehanesinde çalışan uzman doktorun deneyim, çalışılan kurum, hasta sayısı, operasyon ve hasta ilişkileri gibi önemli unsurlarla birlikte her geçen zamanda maaşı ve ücreti artabilir. Hasta ilişkilerini çok iyi tutan bir doktor, daha fazla müşteri memnuniyeti sağlayabilir ve bu yüzden daha çok tercih edilebilir. Operasyonlarda gösterdiği başarılar da arttıkça, bulunduğu şehirde yaşayan insanların uzman doktoru tanıması kolaylaşır ve tercih etme sayısı artar. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğu zaman, kendi muayenehanesinde çalışan bir uzman doktorun maaşı 5 veya 10 yıllık bir deneyimin sonunda ortalama olarak 10 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Bu miktar, 10 yılı aşan bir deneyime sahip uzman doktorda çok daha fazlasıdır. Aynı şekilde 5 veya 10 yıl çalışmamış olsa bile, kendi reklamını iyi yaparak ve başarılı operasyonlar geçirerek uzman doktor maaşı yüksek fiyatlara çıkabilir.
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