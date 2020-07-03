2020 Profesör Maaşları Ne Kadar?

Profesör maaşları, kişinin derecesine ve kıdemine göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda profesörün kaç yıldır profesör unvanı ile çalıştığı da önemli etkenler arasında yer alır. Buna göre 2020 yılında belirlenmiş olan profesör maaşları şu şekildedir:

2 yıldan daha az süre profesör olarak çalışan ve 1. derece 1. kademede olan profesör maaşları 2020 yılında 9 bin 974 TL olarak belirlenmiştir.

2 yıl boyunca profesör unvanı ile çalışan ve 1. derece 2. kademede olan profesör maaşları 2020 yılında yaklaşık olarak 9 bin 983 TL olarak belirlenmiştir.

3 yıl boyunca profesör unvanı ile çalışan ve 1. derece 3. kademede olan profesörlerin maaşı 11 bin 403 TL'dir.

4 yıl ve daha uzun süre profesör unvanı ile çalışan ve 1. derece 4. kademede olan profesörlerin ise 2020 maaşları yaklaşık olarak 11 bin 486 TL olarak belirlenmiştir.

Verilen maaşlar aslında kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Profesörün almaya hak kazandığı ödemeler ve farklar sayesinde maaşları daha fazladır. Profesör maaşlarını etkileyen faktörler ise şu şekildedir: