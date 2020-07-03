2020 yılında gerçekleştirilen zam ile birlikte, tıpkı diğer tüm mesleklerde olduğu gibi profesör maaşlarında da belirli bir artış söz konusudur. Bu artış, SSK ve BAĞ-KUR aylıklarında yüzde 5.01 oranında işlenirken memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında yüzde 6.02 oranında bir artış söz konusudur. 2020 yılında emekli profesör maaşlarında oluşan değişiklik ise şu şekildedir: İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 Profesör Maaşları Ne Kadar?
Profesör maaşları, kişinin derecesine ve kıdemine göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda profesörün kaç yıldır profesör unvanı ile çalıştığı da önemli etkenler arasında yer alır. Buna göre 2020 yılında belirlenmiş olan profesör maaşları şu şekildedir:
- 2 yıldan daha az süre profesör olarak çalışan ve 1. derece 1. kademede olan profesör maaşları 2020 yılında 9 bin 974 TL olarak belirlenmiştir.
- 2 yıl boyunca profesör unvanı ile çalışan ve 1. derece 2. kademede olan profesör maaşları 2020 yılında yaklaşık olarak 9 bin 983 TL olarak belirlenmiştir.
- 3 yıl boyunca profesör unvanı ile çalışan ve 1. derece 3. kademede olan profesörlerin maaşı 11 bin 403 TL'dir.
- 4 yıl ve daha uzun süre profesör unvanı ile çalışan ve 1. derece 4. kademede olan profesörlerin ise 2020 maaşları yaklaşık olarak 11 bin 486 TL olarak belirlenmiştir.
Verilen maaşlar aslında kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Profesörün almaya hak kazandığı ödemeler ve farklar sayesinde maaşları daha fazladır. Profesör maaşlarını etkileyen faktörler ise şu şekildedir:
- Geliştirme ödeneği
- Akademik teşvik ödeneği
- Yabancı dil tazminatı
- Evli olup olmama durumu
- Çocuk sahibi olup olmama durumu
- Enflasyon farkı
Emekli Profesör Maaşı Yeni Zam İle Ne Kadar Oldu?
2020 yılında gerçekleştirilen zam ile birlikte, tıpkı diğer tüm mesleklerde olduğu gibi profesör maaşlarında da belirli bir artış söz konusudur. Bu artış, SSK ve BAĞ-KUR aylıklarında yüzde 5.01 oranında işlenirken memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında yüzde 6.02 oranında bir artış söz konusudur. 2020 yılında emekli profesör maaşlarında oluşan değişiklik ise şu şekildedir:
- 1. derece ve 4. kademede olan bir emekli profesör 2019 yılında 7 bin 194 TL maaş alırken 2020 maaşı 7 bin 589 TL olmuştur.
- 1. derece ve 1. kademede olan bir emekli profesör 2019 yılında 8 bin 482 TL maaş alırken 2020 yılında ise 8 BİN 948 TL maaş almaktadır.
Profesör Unvanı Nasıl Alınabilir?
Profesörler, akademik unvanı en yüksek olan kişilerdir. Profesör unvanından daha üst olan tek unvan aslında ordinaryüs profesör unvanıdır. Ordinaryüs profesör unvanı için ise en az 5 yıl profesör unvanı ile çalışmış olmak ve bilimsel olarak kendini kanıtlayarak bir kürsü yönetimi ile görevlendirilmiş olmak gerekmektedir. Profesör unvanına sahip olmak için ise istenen koşullar şu şekildedir:
- Kişinin herhangi bir bölümde lisans eğitimini tamamlamış olması gerekir.
- Lisans eğitimi bittikten sonra yüksek lisans eğitiminin de tamamlanmış olması gerekir.
- Daha sonra akademik kariyerinde doçentlik unvanının alınmış olması gerekmektedir.
- Doçentlik unvanı ile birlikte en az 5 yıl çalışmış olmak gerekir.
- Kişinin uluslararası eserler, makaleler, projeler veya deneyler vermiş olması gerekir.
- Profesörlük unvanında boş kadro olması ve bu kadroya atanması gerekir.
- Bu sayede profesör olarak görevine başlayabilir ve profesör maaşı ile çalışma hayatına başlayabilir.
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