Emeklilerin kazanç ayı Temmuz'a sayılı gün kaldı. Temmuz'da hem zamlar hem de bayram ikramiyesi ceplere girecek. Zam oranı da önümüzdeki hafta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
İlk 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten fark alıp almayacağını gösterecek. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark memur emeklilerinin zam oranına eklenecek.
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 5.09 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 90 ile 320 lira arasında artış yaşanacak.
Kurban Bayramı da 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin liralık ikramiye, 27-30 Temmuz'da ödenebilecek.
BU TAKVİME DİKKAT!
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.
3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.
17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.
24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.