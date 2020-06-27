





Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 5.09 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 90 ile 320 lira arasında artış yaşanacak.



