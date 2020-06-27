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    • Ekonomi
    • 27.06.2020 Gazete
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    ye çifte kazanç: 320 TL ve 1.000 TL ikramiye | ve maaşları hangi tarihlerde yatırılacak?

    Temmuz ler kazanç ayı olacak. Yüzde 5.09 olarak tahmin edilen oranı ve Bağ-Kur’luların maaşında 320 liraya varan artış getirirken, 1.000’er TL ikramiye de hesaplara yatırılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...




    Emeklilerin     kazanç ayı Temmuz'a sayılı gün kaldı. Temmuz'da hem zamlar hem de bayram ikramiyesi ceplere girecek. Zam oranı da önümüzdeki hafta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.



    İlk 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten fark alıp almayacağını gösterecek. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark memur emeklilerinin zam oranına eklenecek.




    Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 5.09 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 90 ile 320 lira arasında artış yaşanacak.



    Kurban Bayramı da 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin liralık ikramiye, 27-30 Temmuz'da ödenebilecek.



    BU TAKVİME DİKKAT!
    1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.
    3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.



    17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.
    24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
    27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.
    Haberler Ekonomi Emekliye çifte kazanç: 320 TL zam ve 1.000 TL ikramiye | Emekli zam ve maaşları hangi tarihlerde yatırılacak?
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