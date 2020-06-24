TABLOYA BAK EMEKLİLİĞİNİ BUL



Daha açık bir anlatımla, 08.09.1999 tarihinde ve önce işe girenler, 08.09.1999 tarihinden sonra ve 30.04.2008 tarihi arasında işe girenler, 30.04.2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik şartları birbirinden farklı. Erkek çalışanlar için bu durumu birkaç örnekle anlatayım. Örneğin, 1976 yılının Eylül ayından önce işe girdiyseniz, 25 yıl sigortalı olup, 5000 gün de prim ödediğinizde yaş şartı aranmadan emekli olabiliyorsunuz. 1983 yılının ocak ayında ilk işe girdiyseniz o zaman 25 yıl sigortalı olup, 5150 gün prim ödeyip, 47 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Ama 1999'un Eylül ayından sonra ve 30 Nisan 2008'den önce ilk işe başlamışsanız bu sefer sigortalı süresi aranmıyor, 7000 gün prim ödeyip, 60 yaşında emekli olabiliyorsunuz.

Bir örnek daha vereyim; bu da gençler için olsun. 2020 yılının Şubat ayında ilk işe başlamışsanız, sigortalılık süresi aranmıyor ama 7200 prim günü doldurmanız halinde 60 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Tablolarda tüm bunların detaylarını bulacaksınız. Erkek çalışanlar yayımladığımız tablolara bakarak, ilk sigortalı olduğu tarihe göre kaç yıl sigorta primi ödemesi gerektiğini ve kaç yaşında emekli olabileceğini rahatlıkla bulabilecek.