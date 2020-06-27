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    • Ekonomi
    • 27.06.2020 Gazete
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    İşsize, çalışana erken ödeme

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ve kısa çalışma ödemelerinin öne çekilerek, Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacağını söyledi. Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Temmuz yerine 29 Haziran- 3 Temmuz’da yapılacak

    İşsize, çalışana erken ödeme
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ve kısa çalışma ödemelerinin öne çekilerek, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacağını söyledi. "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre banka hesaplarına yatıracağız" diyen Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayanlara ödemelerin PTT üzerinden yapılacağı bilgisini verdi. Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" şeklinde konuştu.

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