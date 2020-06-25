Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara üçüncü bir ödeme daha var. Geçen yıl başlatılan uygulama ile, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor.
Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda bin 898, uzman olanlarda ise 2 bin 483 lira seviyesinde bulunuyor. Temmuz'da ise tüm ödemeler değişecek. SSK emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 4 artış ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, zam oranı hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinde yüzde 5.09 olacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek.
Emekli doktorların ilave ödemelerinde de memur maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Memur maaş katsayısı yüzde 5.09 artarsa, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 609, uzman olmayanlarda 2 bin 86 liraya çıkacak.