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    • Ekonomi
    • 27.06.2020 09:55
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    • 27.06.2020 09:55
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    'nin sayısı yine azaldı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin, endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sayısı, bu hafta 1 adet azaldı. Bu düşüşle ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 15 hafta üst üste azalış gösterdi.

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yine azaldı

    sahası hizmeti şirketi 'un yayımladığı haftalık verilere göre, 'deki petrol sayısı 20-26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 188'e geriledi.

    Bu azalışla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 15 hafta üst üste düşüş göstermiş ve toplam 495 adet azalmış oldu.

    Perşembe gününü 41,05 dolardan kapatan Brent cuma gününü 40,73 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 38,20 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 38,72 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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