Erken emekliliğe 5 formül: Askerlik, yılı ne kadar geriye çeker?







ASKERLİK 1 YIL GERİYE ÇEKER

2) Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.

Sigortalıların askerlikte geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkanı var. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması ile, sigorta giriş tarihi borçlanılan gün kadar geriye gidiyor. 1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece 1 yaş erken emeklilik imkanı oluyor.