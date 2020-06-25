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    • Ekonomi
    • 25.06.2020 19:55
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    • 25.06.2020 19:55
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    ? Gözler o ayda! 2020 Temmuz zamlı ?

    Milyonlarca emekli yılın ikinci yarısında alacağı maaşı öğrenmek istiyor. Bu kapsamda çok araştırılan sorular arasında milyonlarca emekli "?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Gözler Haziran enflasyonunun belli olacağı 3 Temmuz'a çevrildi. Peki, 2020 Temmuz zamlı ? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

    Emekliye ne kadar zam yapılacak?

    Emekliye ne kadar zam yapılacak sorusu şu sıralar milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. u yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Yüzde 5.09 olan enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 320 liraya varan artış yaşanacak. Emeklilerin maaşları artacağı için, bunun üzerinden hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. İşte son tahminlere göre 2020 Temmuz zamlı emekli maaşları

    EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

    Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. İlk 6 aylık enflasyon, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahminine göre yüzde 5.09 olacak. Bu durumda maaşlar da yüzde 5.09 artacak. Bu, gelirlerde 90 ile 320 liraya varan artış getirecek.

    EN ÇOK 6 BİN 590 TL

    Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 874 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya ulaşacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 590 liraya çıkacak.

    Haberler Ekonomi Emekliye ne kadar zam yapılacak? Gözler o ayda! 2020 Temmuz zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
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