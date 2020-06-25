Emekliye ne kadar zam yapılacak sorusu şu sıralar milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. u yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Yüzde 5.09 olan enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 320 liraya varan artış yaşanacak. Emeklilerin maaşları artacağı için, bunun üzerinden hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. İşte son tahminlere göre 2020 Temmuz zamlı emekli maaşları

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. İlk 6 aylık enflasyon, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahminine göre yüzde 5.09 olacak. Bu durumda maaşlar da yüzde 5.09 artacak. Bu, gelirlerde 90 ile 320 liraya varan artış getirecek.