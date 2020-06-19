Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde ediyor. Ocak'ta maaşları artırılan, ikinci promosyonlarını zamlı alma imkanına kavuşan emeklilerin kazanımları, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle artırıldı.
Maaşı bin 500 liranın altında olan 650 bin emekliye ödemeler bin 500 liraya çıkarılırken; erken ikramiye ve erken maaş uygulamaları da yapıldı.
MAAŞLAR DEĞİŞECEK
Temmuz da emekliler için kazanç ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 4.41 olabilecek. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 276 liraya varan artış yaşanırken, kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak.
Temmuz, emekliler için ikramiye ayı da olacak. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin liralık ikramiye, 27-30 Temmuz'da ödenebilecek.
TAKVİM BELLİ
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.
3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.
17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.
24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.