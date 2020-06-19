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    • Ekonomi
    • 19.06.2020 Gazete
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    Emekliye 276 TL 1000 TL ikramiye | ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaş ve ikramiyeleri ne zaman alacak?

    Temmuz emekliler kazanç ayı olacak. Yüzde 4.41 olarak tahmin edilen oranı ve Bağ-Kur’luların maaşında 276 liraya varan artış getirirken, 1.000’er TL ikramiye de hesaplara yatırılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Emekliler    , bu yıl pek çok kazanım elde ediyor. Ocak'ta maaşları artırılan, ikinci promosyonlarını zamlı alma imkanına kavuşan emeklilerin kazanımları, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle artırıldı.



    Maaşı bin 500 liranın altında olan 650 bin emekliye ödemeler bin 500 liraya çıkarılırken; erken ikramiye ve erken maaş uygulamaları da yapıldı.



    MAAŞLAR DEĞİŞECEK
    Temmuz da emekliler için kazanç ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark yansıtılacak.




    Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 4.41 olabilecek. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 276 liraya varan artış yaşanırken, kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak.



    Temmuz, emekliler için ikramiye ayı da olacak. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin liralık ikramiye, 27-30 Temmuz'da ödenebilecek.



    TAKVİM BELLİ
    1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.
    3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.



    17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.
    24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
    27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.
    Haberler Ekonomi Emekliye 276 TL zam 1000 TL ikramiye | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaş ve ikramiyeleri ne zaman alacak?
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