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    • Ekonomi
    • 18.06.2020 Gazete
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    ye 361 lira ek ödeme | ve Bağ-Kur 2020 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    lere maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemenin yüzde 4’ten 8-10’a çıkarılması gündemde. Talep hayata geçerse, gelirde 361 liraya varan artış olacak. Peki, bu artışla güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Tüm     emekliler her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. 2006'da vergi iadesi kaldırılarak onun yerine getirilen ek ödeme, net maaşın yüzde 4-5'i oranında oluyor. Emekliler, bu oranın artık düşük kaldığını belirterek artırılmasını isterken, yüzde 8, 9 ya da 10'a çıkarılması yönünde öneriler geliyor.



    Türkiye Emekliler Derneği de bu talebi dile getiren kesimlerin başında yer alıyor. Eğer talepler hayata geçerse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 241,15, yüzde 10 olursa 361 liraya varan artış yaşanacak.



    6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 482,30 lira ya da 602,87 lira ek ödeme verilecek.










    Haberler Ekonomi Emekliye 361 lira ek ödeme | SSK SGK ve Bağ-Kur 2020 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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