Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. 2006'da vergi iadesi kaldırılarak onun yerine getirilen ek ödeme, net maaşın yüzde 4-5'i oranında oluyor. Emekliler, bu oranın artık düşük kaldığını belirterek artırılmasını isterken, yüzde 8, 9 ya da 10'a çıkarılması yönünde öneriler geliyor.
Türkiye Emekliler Derneği de bu talebi dile getiren kesimlerin başında yer alıyor. Eğer talepler hayata geçerse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 241,15, yüzde 10 olursa 361 liraya varan artış yaşanacak.
6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 482,30 lira ya da 602,87 lira ek ödeme verilecek.