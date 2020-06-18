



Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. 2006'da vergi iadesi kaldırılarak onun yerine getirilen ek ödeme, net maaşın yüzde 4-5'i oranında oluyor. Emekliler, bu oranın artık düşük kaldığını belirterek artırılmasını isterken, yüzde 8, 9 ya da 10'a çıkarılması yönünde öneriler geliyor.