Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.06.2020 16:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2020 16:27
    ABONE OL

    Emeklinin kazanç ayı: 7 adımda milyonlarca kişinin geliri artacak! Ek ödeme, ikramiye, zam...

    Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak olan zam için heyecanı sürüyor. Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerin 650 bininin aylık ödemesi bin 500 liraya yükseltilirken, kazanımlar devam edecek. Temmuz ayı emekliler için zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı. İşte milyonların kazancını artıracak o talepler...

    Emeklinin kazanç ayı: 7 adımda milyonlarca kişinin geliri artacak! Ek ödeme, ikramiye, zam...

    Temmuz zammıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken 7 madde gündeme geldi. 2020 emekliler için kazanç yılı olurken, TÜED gelirleri artıracak, bütçesini rahatlatacak 7 talebi gündeme getirdi. Talepler arasında ikramiye, promosyon ve ek ödeme zammı, aile yardımı ve intibak var.
    Emeklinin kazanç ayı: 7 adımda milyonlarca kişinin geliri artacak! Ek ödeme, ikramiye, zam...

    İŞTE O TALEPLER

    ● Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun.
    Emeklinin kazanç ayı: 7 adımda milyonlarca kişinin geliri artacak! Ek ödeme, ikramiye, zam...

    ● Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.
    Emeklinin kazanç ayı: 7 adımda milyonlarca kişinin geliri artacak! Ek ödeme, ikramiye, zam...

    ● Ek ödeme oranları maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin.
    Emeklinin kazanç ayı: 7 adımda milyonlarca kişinin geliri artacak! Ek ödeme, ikramiye, zam...

    ● 2000 sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın.
    Emeklinin kazanç ayı: 7 adımda milyonlarca kişinin geliri artacak! Ek ödeme, ikramiye, zam...

    ● Bayram ikramiyeleri günün koşullarına göre yeniden belirlensin ve ardından da her yıl 'yeniden değerleme ölçütüne' ya da 'enflasyona' endekslensin.
    Emeklinin kazanç ayı: 7 adımda milyonlarca kişinin geliri artacak! Ek ödeme, ikramiye, zam...

    ● Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de yapılsın.
    Emeklinin kazanç ayı: 7 adımda milyonlarca kişinin geliri artacak! Ek ödeme, ikramiye, zam...

    ● Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.
    Emeklinin kazanç ayı: 7 adımda milyonlarca kişinin geliri artacak! Ek ödeme, ikramiye, zam...

    Haberler Ekonomi Emeklinin kazanç ayı: 7 adımda milyonlarca kişinin geliri artacak! Ek ödeme, ikramiye, zam...
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri