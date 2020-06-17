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    • Ekonomi
    • 17.06.2020 Gazete
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    Emekliye 2324 lira | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük ı ne kadar olacak?

    En düşük emekli aylığı Nisan’dan itibaren bin 500 liraya çıkarken; ‘Asgari ücretle eşitlensin’ çağrısı geldi. Talep kabul edilirse, 2 bin 324 liranın altında maaş kalmayacak. larıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

    Emekliye 2324 lira | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Bu yıl emekliler pek çok kazanım elde ederken, bunlardan biri de taban maaşın yükseltilmesi oldu. Ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarıldı.

    Emekliye 2324 lira | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, Nisan'dan itibaren bin 500 lira ödenmeye başlandı. Bu çerçevede 650 bin emeklinin geliri arttı.

    Emekliye 2324 lira | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Emekliler bu adımla rahatlarken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi geldi.

    Emekliye 2324 lira | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Bu öneri kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kazancı yükselecek.

    Emekliye 2324 lira | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.
    Emekliye 2324 lira | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ
    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük aylık ödemesi bin 500 liraya yükselirken, yeni artış talebi heyecan yarattı.
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