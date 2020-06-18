Yüzde 1 devlet katkısı

Tercihe bağlı sistemde devlet katkısının da olacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Tercihli sistem, hem işçimizin, çalışanımızın hem de işverenimizin ve devletin katkı sunduğu bir plan olacak. Teşvik için biz yaklaşık yüzde 1 devlet katkısı koyacağız. Aynı zamanda da çalışanlarımızın ödemesi öngörülen oranlarda da vergi indirimleri olacak. Tercihli sistemin ileriye dönük getirisi daha fazla olacak ama ona geçmek istemeyenler karma sistemde kalacaklar."

2022'de devreye girecek

Kıdem tazminatı düzenlemesinin 2022'de devreye girmesini planladıklarını aktaran Bakan Selçuk, "Ama tabii ki görüşmeler devam edecek. Neden 2022'yi hedefliyoruz? Çünkü bu süreç içinde sisteme şirketlerimizin alışması, çalışanlarıın adapte olması için böyle bir süre belirlemiş olduk" şeklinde konuştu.