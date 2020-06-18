Üç kamu bankası tarafından duyurulan kredi paketlerinin ardından güncel faiz oranları merak ediliyor. Bu bağlamda kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar kredi faiz oranlarını araştırıyor. Araç ve konut almak, nakit ihtiyacını karşılamak ya da tatile çıkmak isteyenler için kamu bankaları konut, taşıt, tatil ve mobilya için yeni kredi paketleri hazırladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için devreye alınacak olan dört yeni kredi paketi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunuldu.

TAŞIT KREDİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.