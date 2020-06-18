Milyonlarca emekliye güzel haberler geliyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için de geri sayım başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Emekliler, bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü Kurban Bayramı ikramiyesine çevirdi. Hem ikramiyenin ödenme tarihi hem de tutarında artış olup olmayacağı merakla bekleniyor. İkramiyelerde aradan geçen sürede herhangi bir artış olmadı. Emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme oranında artış yapılmasını istiyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olmuştu. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, 118 lira zam gelecek ve emeklilere ödenecek tutar 1.118 liraya çıkacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de