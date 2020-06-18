Milyonlarca emekliye güzel haberler geliyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için de geri sayım başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Emekliler, bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü Kurban Bayramı ikramiyesine çevirdi. Hem ikramiyenin ödenme tarihi hem de tutarında artış olup olmayacağı merakla bekleniyor. İkramiyelerde aradan geçen sürede herhangi bir artış olmadı. Emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme oranında artış yapılmasını istiyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olmuştu. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, 118 lira zam gelecek ve emeklilere ödenecek tutar 1.118 liraya çıkacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2 FARKLI FORMÜL
Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
Zam beklentisi...
İkramiyelerde aradan geçen sürede herhangi bir artış olmadı. Emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme oranında artış yapılmasını istiyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olmuştu. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, 118 lira zam gelecek ve emeklilere ödenecek tutar 1.118 liraya çıkacak. Yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranı baz alınırsa ikramiye 1.225 liraya çıkabilir.
Üzerinde çalışılıyor
Takvimde değişiklik olmazsa ikramiyeler en geç 27-30 Temmuz arasında emeklilerin hesabında olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen hafta katıldığı bir programda konu gündeme gelince, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gereken çalışmayı yaparız. Takvime göre yapılan çalışma sonucunda erken de ödeme olabilir" demişti.
Kime ne kadar ödeniyor?
Emekli hayattaysa ikramiyeyi tam (1.000 lira) alıyor. Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; 1.000 TL tutarındaki ikramiye hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75'ini alan dul eşe ise 750 lira ikramiye ödenecek.
SSK VE BAĞ-KUR GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
EN ÇOK 6 BİN 304 TL
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı. Bu doğrultuda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 275,51 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 304 lira 23 kuruşa çıkacak.