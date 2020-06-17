Milyonlarca çalışan için en önemli şey bir an önce emekli olmaktır. 4A-4B-4C SGK (SSK) ve Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi ise çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Sigorta başlangıç tarihi, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim günün doldurulma zamanın hesaplanmasında dikkate alınan bir faktördür. Kişinin staj başlangıcı, 3600 günden erken emeklilik için başlangıç olarak kabul edilmez. SGK tarafından 4A-4B-4C SSK, Bağkur'lu için yeni açıklama geldi. Bu bağlamda ucuza borçlanma yaparak emekli olabileceksiniz. 1 Ağustos 2019 Tarihinden birkaç hafta kadar önce bu yönde bir kanun çıkarılacağı bilgisi yayılmış ve tüm borçlanmak isteyen kişiler borçlanma taleplerini kuruma iletmişlerdi.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Bilindiği üzere 01/08/2019 tarihi itibariyle tüm yurt dışı borçlanmalarının prim oranları yüzde 32'den yüzde 45'e yükseltilmiş ve bu tarih itibariyle yurt dışı borçlanması yapanların sigortalılık statüleri de Bağ-Kur kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştı.

1 Ağustos 2019 Tarihinden birkaç hafta kadar önce bu yönde bir kanun çıkarılacağı bilgisi yayılmış ve tüm borçlanmak isteyen kişiler borçlanma taleplerini kuruma iletmişlerdi.

Eksik belgelerle müracaat edenlere ek süre Eski kanundan faydalanarak 4/a statüsünde ve ucuz borçlanma yapmak erken emekli olmak isteyenler sadece dilekçe ile müracaatlarını yaptılar. Sadece dilekçe ile müracaat edenlere kurum 'eksik belgeleriniz var, bu belgeleri 3 ay içerisinde tamamlayın' tebligatı gönderdi.

Bu tebligatı eline alan gurbetçilerimizin 3 aylık süreyi dolduranlar için yeni bir fırsat doğdu. SGK 1 Nisan'da yayımlamış olduğu duyuru ile 1 Ağustos 2019 tarihinden önce yurt dışı borçlanması yapmış ve eksik evrakı olduğu tespit edilen gurbetçilere ek süre tanıdı.

Eksik belgelerinin tamamlanmasına ilişkin tebligatı 01.12.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında alan kişilerin eksik belge tamamlama süreleri 31.07.2020 tarihine kadar, eksik belgelerinin tamamlanmasına ilişkin tebligatı 01.01.2020 – 29.02.2020 tarihleri arasında alan kişilerin eksik belge tamamlama süreleri 01.03.2020 tarihine kadar geçen süreler düşülerek kalan süreleri 01.07.2020 tarihinden itibaren, eksik belgelerinin tamamlanmasına ilişkin tebligatı 01.03.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında alan ya da alacak kişilerin eksik belge tamamlama süreleri 01.07.2020 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Örnek 1: Fatma hanım 15.07.2019 tarihinde eksik belgelerle birlikte yurtdışı borçlanması yaptı. Kurum, Fatma hanıma eksik belgeleri tamamlama yazısı gönderdi ve Fatma hanıma bu yazı 15.02.2020 tarihinde tebliğ aldı. Normal şartlarda 3 aylık eksik belge tamamlama süresi 15.02.2020 itibariyle başlayıp 15.05.2020 itibariyle sonlanmış olacaktı. Ancak bu düzenleme ile 15.02.2020 tarihinden 01.03.2020 tarihine kadar olan kısım düşülerek 3 aylık süre 01.07.2020 itibariyle başlatılacaktır. Yani Fatma hanımın 3 aylık süresinden 15 gün düşülerek kalan 2,5 aylık kısmı ise 01.07.2020 tarihinden itibaren düşürülecektir.

Örnek 2: Ahmet bey eksik belgelerle 01.06.2019 tarihinde yurtdışı borçlanması müracaatında bulunmuş. Kurum, Ahmet beye 01.12.2019 tarihinde eksik belge tamamlama yazısı göndermiş. Ahmet bey bu yazıyı 10.12.2019 tarihinde tebliğ almış. Normal şartlarda Ahmet beyin 10.03.2020 tarihinde süresi doldu. Ancak yapılan bu düzenleme ile birlikte Ahmet beye 31.07.2020 tarihine kadar yeniden eksik belgelerini tamamlama hakkı tanınmış oldu.

3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

3600 günden erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait bir giriş içermesi gerekir. Belirlenen tarih ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşların diğer şartları da yerine getirmesi halinde erken emekli olmasına imkan tanılıyor. Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emekli olması için 4500 prim gününe sahip olması şartı aranılır. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olan kişilerin 5400 prim günün doldurulması gerekir. 3600 günden erken emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 1999 yılı öncesi olmasının yanında vatandaşların 15 yıllık sigorta süresini ve 3600 gün prim ödemesinin tamamlanması gerekir. Belirlenen prim günü ve sigorta süresinin ardından kişinin emeklilik yaşı tespit edilebilir.

Kadınlar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilir?

15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını belirlenen tarihlerde tamamlayan kadın işçilerin emeklilik yaşları düzenlenmiştir:

• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 52 yaşında

• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 54 yaşında

• 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 56 yaşında

• 24 Nisan 2011 tarihinden sonra: 58 yaşında

Erkekler 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilir?

15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını belirlenen tarihlerde tamamlayan kadın işçilerin emeklilik yaşları düzenlenmiştir:

• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 56 yaşında

• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 57 yaşında

• 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 58 yaşında

• 24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014: 59 yaşında

• 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra: 60 yaşında

3600 Günden Erken Emekli Olanların Maaşı Ne Kadardır?

15 yıllık sigorta süresinin ve 3600 prim günü ödemesinin tamamlanma tarihi alınacak olan emekli maaşlarını da birebir olarak etkiler. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekli maaşının sonraki dönemlerde sigortalanan kişilere göre daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda emekli maaşlarını prim ödemelerinin tavandan ya da tabandan yapılması da etkiler. 3600 günden emekli olanların normal prim ödemelerine göre alabileceği maaşlar belirlenmiştir:

• 31.12.1999 tarihinden önce emekli olanlar: 1600 TL

• 01.01.2000 tarihinden sonra emekli olanlar: 1400 TL

• 2008 yılı ve sonrasında emekli olanlar: 1200 TL

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğren

Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim ekranına ulaşarak, ne zaman emekli olabilirim öğrenmek için yapmanız gerekenlerse;

• E-Devlet Kapısı sayfasına girin (turkiye.gov.tr.).

• E-Devlet sistemine giriş yapın (e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı).

• Sistemde e-hizmetler sayfasına girin.

• E-hizmetler sayfasında Sosyal Güvenlik Kurumu listesine ulaşın.

• Sosyal Güvenlik Kurumu listesinde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulamasına tıklayın.

• Ne Zaman emekli olurum sayfasında bulunan sigorta kolu kısmından (4A/4B/4C) seçimini yapın.

• SGK hizmete bağlama tarihini girin.

Bu işlemlerin ardından birkaç saniye içerisinde sigorta kolu ve hizmete başlama tarihine göre normal olarak "emeklilik yaşı", "hizmet süresi" ve "emeklilik prim gün sayısı" bilgilerini öğrenebilirsiniz.

SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi

tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.

• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.

• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.

• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.

4A Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme

4A yani SSK çatısı altında sigortalı olarak çalışıyorsanız kolay bir şekilde 4A ne zaman emekli olabilirim ekranından 4A emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz. Bunu öğrenmek için;

• Üst kısımda belirtilen seçim sayfasında "4A Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklamalısınız.

• Açılan ekranda sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklamalısınız.

• Uygulama ekranında ise cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgileri seçmelisiniz.

• Maluliyet ve erken yaşlanma durumu seçimini yapın.

• Hizmete başlama tarihinizi girin.

• SSK prim ödeme gün sayınızı girin.

• Diğer sandıklara ait gün sayınızı girin.

• Askerlik/Sanatçı gün sayınızı girin(isteğe bağlı).

• Fiili gün sayınızı girin.

• Yurtdışı gün sayınızı girin(varsa).

• 3600 günün doldurulduğu tarih seçimini yapın.

• Bu bilgileri girdikten sonra "Gönder" butonuna basarak, hesaplamanızı yapabilirsiniz.

4B Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme

4B yani Bağkur sigortalısı iseniz 4B ne zaman emekli olabilirim öğrenme seçimini E-SGK portalındaki "Vatandaş" hizmetleri ekranında yapmalısınız. Uygulama ekranına ise açılan ekrandaki sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Daha sonra emeklilik hesaplamanız için;

• Tam veya Kısmi olacak şekilde emeklilik türü seçimini yapın.

• Cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerini girin.

Özel durumunuz varsa;

• Maluliyet var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.

• Maluliyet Derecesini "%" üzerinden seçin.

• erken yaşlanma var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.

• Bakıma muhtaç malul çocuk varsa karşısını işaretleyin.

Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olmak istiyorsanız;

• "Sadece yurtdışı borçlanması ile emekli olmak istiyorum" karşısındaki boş kutucuğa tıklayın.

4C Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme

Emekli Sandığı(4C) sigortalısı yani kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olarak çalışıyorsanız yine Sosyal Güvenlik Kurumu' nun "E-SGK" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz. 4C ne zaman emekli olabilirim öğrenmek için;

• Doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerinizi girin.

• 4C dahilindeki hizmetlerinizi, hizmet başlangıç ve bitiş tarihi bilgilerinizi girin.

• Devredilen 4A (SSK), devredilen (4B) ve 506SK/Madde 20 dahilindeki hizmetleriniz mevcutsa ekleyin.

"Hesapla" tuşuna basarak, hesaplamayı tamamlayabilirsiniz.

4A, 4B, 4C NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?

Türkiye'de, çalışan vatandaşların sosyal güvencelerden faydalanabilmeleri, şartlar tamamlandığında emeklilik hakkını kazanabilmeleri ve devlet tarafından istihdamın kontrol altında tutulabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olan çeşitli sistemlere bağlı olarak çalışmaları gerekmektedir. Aynı zamanda çalışan her vatandaşın en büyük haklarından biri de bu güvencedir. İşte Sosyal Sigortala Kurumu'nun (SGK) üstlendiği bu görevde farklılık gösteren güvence sitemleri 4A, 4B ve 4C'nin kapsam alanları…

4A NEDİR? KİMLERİ KAPSAR?

4A eski adıyla SSK'ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. Bu da bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin çalışma alanını ifade eder. Şimdilerde 4A olarak adlandırılan sistem 5510 sayılı yasa gereği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında yer almıştır.