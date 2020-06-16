2020 emekliler için kazanç yılı olurken, TÜED gelirleri artıracak, bütçesini rahatlatacak 7 talebi gündeme getirdi. Talepler arasında ikramiye, promosyon ve ek ödeme zammı, aile yardımı ve intibak var. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA İNTİBAK ZAMMI HABERLERİ
İŞTE O TALEPLER
● Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun.
● Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.
● Ek ödeme oranları maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin.
● 2000 sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın.
● Bayram ikramiyeleri günün koşullarına göre yeniden belirlensin ve ardından da her yıl 'yeniden değerleme ölçütüne' ya da 'enflasyona' endekslensin.,
● Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de yapılsın.
● Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.
İNTİBAK YASASI SON DAKİKA GELİŞMELERİ
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.
2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik." dedi.
Bazı dönemlerde aylıklara yapılan seyyanen zamların emeklileri kısmen rahatlattığını dile getiren Ergün, sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler ve aylık hesaplama yöntemleri nedeniyle aylıklarda istenilen düzeyde eşitliğin sağlanamadığını, Ekim 2008 itibarıyla çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında kayıpların arttığını anlattı.
EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR İNTİBAK ZAMMI YAPILACAK?
Bu konuda gelebilecek bir müjdeli haberle maaşlarda en az 55 TL zam olacak. Bu zam oranı çeşitli etkenlere bağlı olarak 355 TL'ye kadar çıkabilecek. Emeklilere intibak düzenlemesi konusunda atılabilecek adımları ve Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda herhangi bir çalışması olup olmayacağı merak ediliyor.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN EMEKLİYE İNTİBAK ADIMI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılında emeklilere intibak düzenlemesi konusunda çalışma yapması bekleniyor. A Haber tarafından yapılan bir haberde, bakanlığın bu konuda detaylı bir çalışma gerçekleştirebileceği ifade edildi.
EMEKLİLER İÇİN İNTİBAK TALEBİ BAŞKAN ERDOĞAN'A İLETİLDİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi.
Kurban Bayramı Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
Her yıl dini bayramlardan 1 hafta öne gerçekleştirilen bayram ikramiyeleri, bu yıl Covid-19 sebebi ile erkene alındı. Normal şartlar altında Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Emeklilerin koronavirüs sürecinde ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmesi için bu tarihler erkene alındı ve ikramiye ödemeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti.
Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi, emekli vatandaşlara Kurban Bayramı ikramiyelerinin de daha erken bir tarihte ödeneceğini düşündürdü. Fakat bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemelerinin, 27-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceği biliniyor. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz tarihinde başlıyor. Bunun yanı sıra Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin de Ramazan Bayramı ikramiyesi gibi 1.000 TL olacak.
EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?
5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.