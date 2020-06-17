Ocak'ta maaşı yükselen, Temmuz'da bir zam daha alacak emeklilere, ekstra bir artış daha gündemde. Emekliler, her ay maaşlarla birlikte verilen ek ödemenin artırılmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği, çalışanlara asgari geçim indirimi olarak en az 220 lira ödendiğinin altını çizerek, "Emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme yüzde 10'a çıkarılsın" çağrısı yapıyor. Halen maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Eğer talep hayata geçerse, tüm emeklilere her ay net maaşlarının yüzde 10'u kadar ek ödeme verilecek. Ek ödeme oranı ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ek ödeme 59,94 liradan 119,88, en yüksek ek ödeme de 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek.