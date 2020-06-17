Milyonlarca çalışana önemli bir haber geldi. Yaştan emeklilik fırsatı ile 10 yılda emekli olma şansına sahipsiniz. Bu bağlamda genellikle normal emeklilik için gerekli şartlar hesaplanır ve buna göre bir plan yapılır. Sigorta girişinin öne çekilmesi askerlik borçlanmasında mümkündür. Sigorta girişinden önce yapılan askerlik borçlanılırsa sigorta girişi geri gider. Sigortalılık sonrası yapılan askerliğin borçlanılması girişi öne çekmez, yalnızca prim günü kazandırır. Doğum borçlanmasıyla emeklilik tarihinin erkene çekilmesi ancak stajla ilk kez sigortalı olunan tarih arasındaki doğumlar için söz konusudur.

YETERİNCE ÇALIŞMAMIŞ

Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Bunun arkasında belirli bir süre çalışması olan fakat yaşı nedeniyle çalışması çok daha zor olan kişilere emeklilik hakkı tanınması düşüncesi yatmaktadır. Prim ödeme gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.

TARİHE GÖRE DEĞİŞİYOR

Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşır. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3 bin 600 prim günüyle emekli olabilir.Diğer yandan 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3 bin 600 gün primle emekli olabilirler.

KANSERDE 18 AY MAAŞ İMKANI



Kanser hastalarına da malullük maaşı ödeniyor. 3 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ekinde, bununla ilgili detaylar belirlendi. Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyor.



Bu süre 18 ay olarak uygulanırken; bazı hastalıklarda 12, bazılarında 24 ay olabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın yani yüzde 60 şartına bakılmaksızın malullük aylığı bağlanabiliyor. Süre sonunda kanser hastalığına bağlı olarak çalışma gücü kaybına bakılıyor. Kayıp yüzde 60 ve yukarı ise malullük aylığı sürüyor. Yüzde 60 ve altında ise ya da iyileşmişse maaş ödemesi kesiliyor.

HANGİ HASTALIKLARI KAPSIYOR?



İyi diferansiye tiroid kanserleri ve derinin bazal hücreli kanseri dışındaki tüm malign hastalıklar teşhis tarihinden itibaren 18 ay süresince malul kabul edilir ve bu süre sonunda hastalık durumuna göre maluliyet yönünden tekrar değerlendirilir.



Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan lenfomalar: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.



AKUT lösemi (T-hücreli lenfoblastik lenfoma dahil): Tanı veya relaps tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.



Allojenik transplantasyon: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.

NORMAL ŞARTLARDA NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.

Emeklilik hesaplamaları, her sigortalı çalışanın kariyer ve gelecek planlamalarında önemli bir noktayı oluşturuyor. Bu yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu, bünyesinde kayıtlı olan vatandaşların sigorta tiplerine göre emekliliklerini ne zaman almaya hak kazanacaklarını hesaplamaya yardımcı olacak bir e-hizmet geliştirdi.

Emekliliğinizle ilgili her türlü hesaplamayı kolay bir şekilde ne zaman emekli olabilirim uygulaması üzerinden yapabilmeniz mümkün.



SSK (4A), Bağkur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) çalışanlarının her zaman aklında olan ne zaman emekli olabilirim sorusunun dışında erken emeklilik için fırsatlar neler sorusu da yer buluyor. Hayatının büyük bir kısmını çalışma hayatında geçirmek durumunda kalan vatandaşlar emeklilik günü hesaplamaları ile emeklilik dönemine rahat ve en hızlı şekilde ulaşabilmenin hayalini kuruyor. Ne zaman emekli olurum sorgulamasını e-Devlet Kapısı portalından yapabilmek mümkün.

• e-Devlet Kapısı'na "turkiye.gov.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

• E-Devlet giriş ekranından "Mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı", "e-Devlet şifresi" ve "internet bankacılığı" giriş seçeneklerinden birisiyle giriş yapın.

• E-Devlet Kapısı'nda bulunan "e-hizmetler" ekranından SGK hizmet listesinden "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine giriş yapın.

• Ekranda yer alan sigorta kolu (4A/4B/4C) seçimini yapın.

• Hizmete başlama tarihini girin.

• Son olarak "Sorgula" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemlerle ne zaman emekli olabilirim sorgulaması ile emeklilik hesaplamanızı en doğru şekilde yapabilirsiniz. Ancak emeklilik işlemlerinde SGK resmi kayıtlarının dikkate alındığını unutmayın.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDEYENLERİN EMEKLİLİK HAKKI VAR!

Takvim Gazetesi yazarı Ali Şerbetçi bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen "Genel Sağlık Sigortası primi ödüyorum, emeklilik hakkım var mı? Özel bir firmada 4 yıldır çalışıyorum, çalışma saatlerimiz günde 10-11 saati buluyor.

Genel Sağlık Sigortası primi ödüyorum, emeklilik hakkım var mı? 5...177148 Nolu SMS

Sadece sağlık primi ödüyorsanız yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödüyorsunuz demektir. Zorunlu GSS primi ödeyenler sağlık yardımı alabilir ancak ödenen bu primlerle emekli olamaz. Yani zorunlu olarak GSS ödeyenlerin ödedikleri sağlık primleri emeklilikte geçerli değildir. Emekli olabilmek için yukarıda saydığım faaliyetlerden birisi ile ilgili prim ödenmesi gerekmektedir.

Özel bir firmada 4 yıldır çalışıyorum, çalışma saatlerimiz günde 10-11 saati buluyor. Bu kanunen geçerli midir? Çalışma saatlerini düşüremez miyiz? 5...909584 Nolu SMS

İş Kanunu'na göre; genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, 2 aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. İşyerindeki çalışma süreleri bu şekilde uygulanıyorsa yasal olarak bir engel bulunmamaktadır. Ancak denkleştirme yapılmıyorsa, sürekli 11 saat çalışma uygulanıyorsa, bu yasal değildir. Bu şekilde çalışmak zorunda değilsiniz.

Ne zaman emekli olurum?

■ 23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? 5...285508 Nolu SMS

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz.

Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.

2020 SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu yıl emekliler pek çok kazanım elde ederken, bunlardan biri de taban maaşın yükseltilmesi oldu. Ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarıldı. Maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, Nisan'dan itibaren bin 500 lira ödenmeye başlandı. Bu çerçevede 650 bin emeklinin geliri arttı. Emekliler bu adımla rahatlarken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi geldi. Bu öneri kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kazancı yükselecek.

Gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.

ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük aylık ödemesi bin 500 liraya yükselirken, yeni artış talebi heyecan yarattı.