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    • Ekonomi
    • 17.06.2020 11:17
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    • 17.06.2020 11:17
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    Emeklilikte yeni dönem! , ve Bağkur emeklileri için geliyor! müjdesi!

    Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren çok önemli düzenlemeler yolda. Bunların başında gelen ve kıdem tazminatını da içeren i'nin (TES) detayları netleşmeye başladı. 2022'de hayata geçmesi planlanan yeni düzenlemeyle, kıdem tazminatında kazanılmış hakların korunması sağlanacak. 1 Ocak 2022'den sonra işinden ayrılan geçmiş tazminatını alabilecek. Yeni sistem sisteminin yenilenmiş hali olarak sunulacak. Gündemde, çalışanların emeklilik hesabına iş verenlerin de katkıda bulunması var. Yeni sisteme geçişin öncelikli amacı tasarrufların artmasını sağlamak. Artan tasarruf da sermaye piyasalarının derinleşmesine ve finansal istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    566 lira fazla maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor!

    Karma bir emeklilik modeli hayata geçirilecek. Ekonomi yönetimi, bu model için işçi ve işveren tarafıyla görüşmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin (TES) devreye gireceğini açıkladı. TES ile birlikte çifte maaşın önü açılacak ve en büyük katkıyı devlet yapacak. Peki Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?
    566 lira fazla maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor!

    Karma model geliyor

    Mevcut sistemde, işçilerin kıdem tazminatı alma oranı yüzde 14'lerde kalırken, tüm çalışanların çeşitli nedenlerle bu haktan yararlanması mümkün olmuyor. Geliştirilen yeni karma modelde, istifa edenlerin de haklarını alacağı ve davalara son verecek bir sistem öngörülüyor.
    566 lira fazla maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor!

    Çalışan istifa ettiğinde bireysel fon hesabındaki tutarlar, kazanılmış hak olarak kendisinde kalacak.
    566 lira fazla maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor!

    566 lira fazla maaş

    Katılımcı, 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacak. Talepte bulunanlara emeklilik hesabındaki birikimlerinin yüzde 25'ini geçmemek üzere defaten ödeme yapılabilecek.

    566 lira fazla maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor!

    Asgari ücretli (bu yıl için 2.943 lira) bir çalışan, 25 yıl sistemde kalırsa emekli maaşına, TES sayesinde bugüne göre 300 lira ile 566 lira arasında ilave maaş alabilecek.
    566 lira fazla maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor!

    TAMAMLAYICI EMEKLİLİK NEDİR?

    Yeni sistem BES sisteminin yenilenmiş hali olarak sunulacak. Gündemde, çalışanların emeklilik hesabına iş verenlerin de katkıda bulunması var. Yeni sisteme geçişin öncelikli amacı tasarrufların artmasını sağlamak. Artan tasarruf da sermaye piyasalarının derinleşmesine ve finansal istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacak.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;

    "60 ila 100 milyar TL büyüklük sağlayacak tamamlayıcı emeklilik sistemi, sosyal tarafların mutabakatıyla kurularak, özellikle sermaye piyasalarını derinleştirecek kapsamlı bir reform paketi devreye sokulacak"
    566 lira fazla maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor!

    TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE MAAŞ ARTACAK

    Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. TES, emekli aylığını artırıcı ve yaşlılık döneminde gelirin korunmasını amaçlıyor. Yapılacak çalışmayla 2017'de başlayan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES),TES haline getirilmesi de planlanıyor. Çalışanların tamamı zorunlu olarak TES'e dahil edilecek.

    Hem çalışanın maaşından kesinti olacak ancak hem işveren hem de devlet katkı sağlayacak. Ayrıca İşsizlik Fonu'ndan katkı yapılması da masadaki seçeneklerden biri. Her çalışanın bir TES hesabı olacak ve tüm kesintiler bu hesapta birikecek. İstediği zaman TES'ten çıkamayacak. Çalışan, emekliliği geldiğinde sistemden çıkabilecek. Ancak kademeli çıkış hakkı da tanınabilir. Sisteme emekliliği yaklaşanların dahil edilmesi ise planlanmıyor.
    566 lira fazla maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor!

    DEVLET VE İŞVEREN KATKISI

    İlk düşünülen sistemde zorunluluk esas alınacak. Böylece çalışanlar kazançlarına göre bütçelerini sarsmadan birikim yapacak, buna devlet ve işveren katkısı da dahil olacak. Yeni emeklilik sisteminde bir diğer model ise BES'ten farklı olarak riskli, yıpranma payı yüksek olan mesleklere yönelik uygulanan emeklilik sistemi.
    566 lira fazla maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor!

    DÜNYADA NASIL UYGULANIYOR?

    İNGİLTERE: Zorunlu sosyal güvenlik dışında işverenler kanalıyla işleyen mesleki emeklilik ve bireysel emeklilik bulunuyor.

    MACARİSTAN: Zorunluluk esasıyla ve tümüyle çalışanların katkılarıyla finanse edilen bireysel emeklilik hesaplarına dayalı emeklilik fonları bulunuyor.

    ARJANTİN: Devletin sosyal güvenlik sistemi dışında emeklilik fonu yöneticileri tarafından işletilen bireysel emeklilik sistemi bulunuyor.

    AVUSTURYA: 1 Ocak 2013'ten itibaren çocuğu 3 yaşını geçmemiş kişiler sisteme girince devlet teşviki alıyor.

    İTALYA: Mesleki tamamlayıcı emeklilik sigortası uygulanıyor.
    566 lira fazla maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor!

    25 YAŞ ALTI 50 YAŞ ÜSTÜ NEREDE ÇALIŞACAK?

    İstihdam kalkanı düzenlemesi kapsamında reform niteliğinde değişikliklere gidiliyor. Bunlardan biri de 25 yaş altı gençlerle iş bulmakta zorlanan 50 yaş üstü vatandaşlar. Buna göre bu gruba kolay istihdam konusunda çeşitli seçenekler sunulacak. Örneğin projelerde 3 yılı geçmemek üzere belirli iş sözleşmeleri yapılacak. Bu yaş grubundan işe alım yapan işletmelere prim desteği sağlanacak. Bu kesimin iş hayatına daha kolay katılabilmesi için süreli sözleşme şartları esnetilecek.
    566 lira fazla maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor!

    Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

    "Türkiye'nin İstihdam Kalkanı'nı hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini de 2022'de yürürlüğe sokacağız."
    566 lira fazla maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor!

    566 lira fazla maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor!

    566 lira fazla maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor!

    566 lira fazla maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor!

    Haberler Ekonomi Emeklilikte yeni dönem! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için karma emeklilik geliyor! 566 lira fazla maaş müjdesi!
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