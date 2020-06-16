Sigortalı çalışan vatandaşlar internet üzerinden turkiye.gov.tr e devlet sistemine giriş yapabiliyor. Ancak her e-Devlet hizmetinde olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu sistem içerisinde yer alan online hizmet uygulamalarını kullanabilmek için güvenlik amaçlı olarak kimlik doğrulaması yapması gerekiyor. SGK'nın resmi sitesi üzerinden emeklilik sorgulama işleminizi şifresiz olarak yapabilirsiniz. 4A(SSK), 4B(BAĞ-KUR) ve 4C(Emekli Sandığı) çalışanları için farklı olarak sorgulama araçları kullanıma sunulmuştur. TC kimlik no ile SSK sorgulama şifresiz işlemde; kişinin hangi iş yerlerinde çalıştığı, ne süre ile çalıştığı, iş değişiklikleri ve iş yerlerinin yatırdığı prim miktarları ayrıntılı olarak öğrenilebiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

SSK İÇİN EMEKLİLİK SORGULAMA

SSK'ya bağlı olarak çalışan kişiler linke tıkladıktan sonra açılan sayfada hizmete başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı ve diğer sandıklara ait gün sayısı varsa bu gibi bilgileri eksiksiz bir şekilde girmeliler. https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresinden SSK emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.



E DEVLET GİRİŞ

4A Hizmet Dökümü Almak İçin TIKLAYINIZ!

4B Hizmet Dökümü Almak İçin TIKLAYINIZ!

4C Hizmet Dökümü Almak İçin TIKLAYINIZ!

BAĞ-KUR İÇİN EMEKLİLİK SORGULAMA

BAĞ-KUR' a bağlı olarak çalışan kişiler linke tıkladıktan sonra açılan sayfada maluliyet durumu, yurt dışı borçlanması gibi bilgileri eksiksiz olarak girmeliler. https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do adresinden BAĞ-KUR emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

EMEKLİ SANDIĞI İÇİN EMEKLİLİK SORGULAMA

Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalışan kişiler de linke tıkladıktan sonra açılan sayfada tüm hizmetlerini eklemeleri gerekir. Bu adımlardan sonra emeklilik zamanı sorgulamasını yapmış olursunuz. https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresinden Emekli Sandığı emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

TC KİMLİK NUMARASIYLA SSK SORGULAMA

TC kimlik no ile SSK sorgulama şifresiz işlemde; kişinin hangi iş yerlerinde çalıştığı, ne süre ile çalıştığı, iş değişiklikleri ve iş yerlerinin yatırdığı prim miktarları ayrıntılı olarak öğrenilebiliyor. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için öncelikle Sosyal Güvenlik Merkezi'nin sayfasına girilmelidir.

Görüntülenen ekranda, istenen bilgileri eksiksiz doldurmalısınız. Kişinin uyruğu, TC kimlik numarası, nüfus kağıdı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olduğu il ve kişinin doğum yılı gibi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler de uyruklarını ve ikamet tezkere numarasını yazmalıdır. Güvenlik kodu istenen kutuya, tam kutunun yanında bulunan harfler ve rakamlar yazılmalıdır. Tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olarak girildikten sonra "Sorgula" yazan yere tıklandığında, ekrana istediğiniz tüm bilgiler ve dökümler gelecektir.

SGK-SSK Sorgulama; SGK-SSK sorgulama işlemini yapabilmek için iki çeşit yol kullanabilirsiniz. Bu iki yoldan bir tanesi E-SGM sayfası üzerinden SGK-SSK sorgulama işlemidir. Diğeri ise E-Devlet sistemi üzerinden yapılan SGK-SSK sorgulama işlemidir. E-Devlet sistemi sizden işlem yapabilmeniz için şifre isteyecektir. Şifreyi herhangi bir PTT şubesinden 2 TL karşılığında edinebilirsiniz.

E-Devlet üzerinden SGK-SSK sorgulama yapmak istiyorsanız şifreniz ile birlikte E-Devlet sitesine giriniz. Açılan sayfanın sağ kısmında yer alan E-Hizmetler sekmesine tıklayıp açılan sayfanın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) seçeneğinden kimlik doğrulama işleminizi gerçekleştirdikten sonra SGK-SSK sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. SGK-SSK sorgulama işlemi ile yazının devamında verdiğimiz maddelere ulaşmış olacaksınız;

I. Çalışmakta olduğunuz işyeri numarasına,

II. Hangi ay ve yıllarda çalıştığınıza,

III. İşe giriş ve işten çıkış tarihlerinize,

IV. Belge kodunuza,

V. Yatırılan prim miktarlarına ay ay bakabilirsiniz.

VI. Ayrıca aylık ne kadar kazandığınıza ve yıllık kazancınıza da bakabilme hakkına sahipsiniz. SGK-SSK ile ilgili tüm hizmet bilgilerinize SGK-SSK sorgulama sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

SGK-SSK Hizmet Dökümü Sorgulama; Primlerinizin ne kadar yattığını öğrenmek için SGK-SSK hizmet dökümü sorgulama sayfasını kullanabilirsiniz.

SGK-SSK hizmet dökümü sorgulama sizin tüm hizmet bilgileriniz, çalışma bilgileriniz ay ve yıl olarak tarihlere ayrılmış bir şekilde bulunmaktadır. SGK-SSK hizmet dökümü sorgulamasıyla emekli olmak için gereken bilgileri sağlayan hesaplama motorlarınızı kullanabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu' nun (SGK) bazı görevleri çeşitli birçok görevi bulunmaktadır. SGK' nın bazı görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

• SGK, sosyal güvenliğe ait olan tüm konularda uluslararası gelişmeleri izlemektedir ve gerekli olan tüm değerlendirmeleri yapmaktadır.

• SGK, kendi kurumuna bağlı bulunan gerçek ve tüzel kişilere hizmet sunar ve bu şekilde onları hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmektedir.

• SGK, sosyal güvenlik kapsamında kamu idareleri için iş birliği kurmaktadır ve bu şekilde koordinasyonu sağlamaktadır.

• SGK, bazı sosyal güvenlik politikaları uygulamaktadır. Bunlar; ulusal kalkınma politikaları ile yıllık uygulama programları gibi politikalarıdır.

• SGK, sosyal güvenlik politikalarının daha güncel, daha yeni, daha iyi olmasına yönelik çalışmalar yapar.

• SGK, yabancı ülkeler ile yapılacak olan sözleşmeleri yürütür ve bunlara ait çalışmalar yapar.

• SGK, bu kanun ile veya başka kanunlar ile kuruma verilen görevleri yerine getirmektir.

Bu şekilde SGK' nın bazı görevlerini belirtmek mümkündür. Bu maddelerin dışında da SGK' nın birçok görevi bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İle Yararlanılan Bazı Hizmetler

SGK' nın kendi resmi sitesinde E-SGM uygulaması üzerinden birçok farklı hizmetten yararlanabilir. SGK' nın resmi sitesi üzerinden yararlanılan bazı hizmetler şunlardır: SGK Kesenek Bilgi Sistemi, SGK E-Bildirge, SGK Evrak Takibi, SGK Kart ile Prim Ödeme, SGK maaş bordrosu, SGK maaş hesaplama, SGK yurtdışı borçlanması, SGK borç ödeme, SGK işe giriş, SGK iş göremezlik, SGK SSK rapor parası, SGK yetim aylığı, SGK E-Hizmet, SGK SSK hizmet dökümü sorgulama gibi hizmetlerdir.