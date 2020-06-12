Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli, bedelli veya muaf olmak), Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen ilde ikamet ediyor olmak. İŞKUR tarafından belirlenen adayların listesi ilgili Orman Bölge Müdürlükleri internet sitesinden ilan edilecektir.

İŞKUR açık iş ilanları 15 ile 19 Haziran 2020 tarihleri arasında 5 gün süreyle ilanda kalacaktır. Orman Genel Müdürlüğü başvuru yapacak adaylar ilanın çıkıldığı şehirde ikamet ediyor olması istenmektedir.