Yeni yayınlanan ilan kılavuzu ile Orman Genel Müdürlüğü İŞKUR'dan 390 personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartsız alımı için en az ilköğretim mezunu adaylar başvuru yapabiliyor. OGM personel alımı başvuru şartları neler olduğu sunuldu. İŞKUR üzerinden yapılacak iş başvurularında bazı genel şartlar istenmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı. İŞKUR sisteminde iş arayan olarak kayıt edilmiş olmak gerekir. Başvurulacak işin türüne göre sağlık sorunu bulunmamalı. Askerlik ile sorunu bulunmamalı; tecil veya muaf olunmalı. Yoğun çalışma temposuna adapte olunabilecek bir karakterde olunmalı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
HABERİN DEVAMI İÇİN DİĞER FOTOĞRAFLARA GEÇİNİZ
OGM BAŞVURU ŞARTLARI
En az ilköğretim mezunu olmak,
Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,
Tam teşekküllü devlet hastanesinden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli heyet raporu almak. (Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.).
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TÜM AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR TÜM İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli, bedelli veya muaf olmak), Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen ilde ikamet ediyor olmak. İŞKUR tarafından belirlenen adayların listesi ilgili Orman Bölge Müdürlükleri internet sitesinden ilan edilecektir.
İŞKUR açık iş ilanları 15 ile 19 Haziran 2020 tarihleri arasında 5 gün süreyle ilanda kalacaktır. Orman Genel Müdürlüğü başvuru yapacak adaylar ilanın çıkıldığı şehirde ikamet ediyor olması istenmektedir.
OGM NEDİR?
Orman Genel Müdürlüğü, Tanzimat Fermanıyla beraber 1839 yılında ormancılık hizmetlerinin takibi için Ticaret Nezaretine bağlı bir "Orman Müdürlüğü" olarak kurulmuştur. Bu müdürlüğün yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması maksadı ile 1857 yılında da Orman Fakültesi kurulmuştur, teknik ve ekonomik ormancılık tatbikatına güç kazandıracak elemanların yetiştirilmesine başlangıç teşkil eden 1857 yılından Cumhuriyet dönemine kadar, günün ve şartların dikte ettirdiği değişik kanunnameler, fetvalar, buyrultular, nizamname ve talimatnameler çıkarılmıştır ve müdürlük bunlara göre görevini gerçekleştirmiştir.
Cumhuriyet döneminin 1920-1923 yılları arasında ormancılık işleri, İktisat Vekaletine bağlı bir Genel Müdürlükle yürütülmeğe devam edilmiştir. Genel Müdürlüğün teknik Ormancılık faaliyetlerinin hız kazanması Atatürk'ün 1922 yılı meclis açılış konuşmasında koyduğu "Gerek ziraat ve gerek memleketin servet ve sıhhati umumiyesi noktası nazarından ehemmiyeti muhakkak olan ormanlarımızdaki asri tedbir ile hüsnühalde bulundurmak, tevsi etmek ve azami faide temin eylemek esas düsturlarımızdan biridir" hedefiyle olmuştur.