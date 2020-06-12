"ABD EKONOMİSİ KÖTÜ NASIL DOLAR DEĞERLENİYOR" SORUSUNU YANITLADI

"ABD'de her şey kötü giderken neden paraları değerleniyor" sorusuna açıklık getiren Erdem, doların dünya ticaretinde uygulanan para birimi olduğunu belirterek, özellikle pandemi döneminde, "dolar=para oldu" dedi. Herkesin dolara talebinin arttığını ifade eden Erdem, ABD dolarının yükselmesinin ABD için iyi bir şey olmadığını açıkladı ve "Dolar değerlendikçe Amerikan ürünlerinin fiyatı artıyor. Bu da onların ekonomisi için iyi bir şey değil " dedi.

Çalkantı döneminde gelişmekte olan ülkelere para gelmediğini ifade eden Erdem, paranın altın gibi güvenli limanlara kaydığını bildirdi. Uzman isim "Dolayısıyla doların gelmediği ekonomilerde doların yükselmesini normal olarak yorumlamak lazım" dedi.