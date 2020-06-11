Bu kapsamda ikinci bir duyuruya kadar başvurusu devam eden ve yeni ilan edilecek tüm kamu işçi alım ilanlarına başvurular esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Ayrıca vatandaşlarımız söz konusu ilanlara e-Devlet ve Alo 170 hattı üzerinden de başvuru yapabilecektir.

Kamu işçi alım ilanlarına başvurabilmek için İŞKUR'a kayıt olmak ve kaydın aktif statüde olması gerekmektedir. İŞKUR kaydının aktif olması için ise iş arayan profilinde yer alan meslek ve öğrenim bilgilerinin doldurulması zorunludur. Ayrıca başvuru yapacak kişinin özgeçmişine, başvuru yapılacak kamu ilanında belirtilen meslek için aranılan sertifikaların ve benzeri belgelerin, özel durumlara (engelli / eski hükümlü / TMY) ilişkin ibraz edilmesi gereken dokümanların eklenmiş olması da gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."