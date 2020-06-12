Kaymakamlıktan 900 TL'ye varan maddi destek alma başvuru şartları nedir? Nasıl alınır?

KİRA YARDIMI DA SÖZ KONUSU



Sadece çocuk okutan ailelere değil, sosyal güvencesi olmayan çocuksuz ailelere de destek çıkılıyor. İhtiyacı olan kişilere para yardımı veya kira yardımı gibi imkanlar sunuluyor. Bu vatandaşlar 600 TL ile 800 TL arasında yardım alabilecekler. Bu kriterlere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız yardımdan yararlanabilmeniz için başvuru yapmanız gerekiyor.

ÖDEMELER HER AY YAPILACAK



Başvuru için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden gerekli belgeleri ve başvuru formunu almalısınız. Ardından Kaymakamlıkta sosyal yardımlaşma bürosuna giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurusu onaylanan kişiler ödemelerini her ay düzenli olarak alabilecekler.

Kaymakamlık aracılığıyla yapılan bu yardımlar, içerisinde yakacak ve barınma yardımları da bulunmaktadır. Ayrıca üniversitede öğrenim görmeye hak kazanmış öğrencilere de yardım sağlanmaktadır. Bu kriterlerden birini karşılıyorsanız kaymakamlık aracılığıyla başvurunuzu yapayı unutmayın!

Kaynak: Mynet