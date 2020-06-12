Kaymakamlıktan 900 TL'ye varan maddi destek alma başvuru şartları nedir? Nasıl alınır?

Corona virüs vakaları ülkemizde azalıp normalleşme takvimi devreye sokuldu. Bu süreçten olumsuz etkilenen ailelere ve çocuk okutanlara devletten destekler geliyor. Kaymakamlıktan 900 TL'ye varan maddi destek haberi durumu olmayan aileleri oldukça sevindirdi ve hemen araştırmalar başladı. Kaymakamlıktan 900 TL'ye varan maddi destek alma başvuru şartları ve nasıl alınacağına ilişkin bilgileri derledik.
MADDİ GÜVENCESİ OLMAYAN AİLELERE MÜJDE!
Çocuğu anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversitede öğrenim gören, ihtiyaç sahibi ailelere devletten destek gecikmedi. Devlet birçok sorun ile karşılaştığımız bu dönemde sosyal devlet anlayışı ile birçok yardımda bulunuyor. İşsizlere, durumu olmayan kiracılara ve daha bunun gibi kategorize edilmiş birçok grup için yapılan dayanışmaların ardından eğitim alanı için de bir destek başlatıldı. Maddi sorunlar çocukları etkilemesin ve çocuklar rahatça okullarına devam edebilsinler diye devlet 500 ile 800 TL arası destek paketleri oluşturdu. Bu yardımlar; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilköğretim öğrencileri için 750 TL, liseye gidenler için 800 TL ve üniversite öğrencileri için de 900 TL bandında. Maddi güvencesi olmayan ve çocuk okutan aileler bu yardımdan yararlanabilecekler. Ayrıca, bu yardımdan okul ve bulunulan şehir gözetmeksizin herkes yararlanabilir.
KİRA YARDIMI DA SÖZ KONUSU
Sadece çocuk okutan ailelere değil, sosyal güvencesi olmayan çocuksuz ailelere de destek çıkılıyor. İhtiyacı olan kişilere para yardımı veya kira yardımı gibi imkanlar sunuluyor. Bu vatandaşlar 600 TL ile 800 TL arasında yardım alabilecekler. Bu kriterlere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız yardımdan yararlanabilmeniz için başvuru yapmanız gerekiyor.
ÖDEMELER HER AY YAPILACAK
Başvuru için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden gerekli belgeleri ve başvuru formunu almalısınız. Ardından Kaymakamlıkta sosyal yardımlaşma bürosuna giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurusu onaylanan kişiler ödemelerini her ay düzenli olarak alabilecekler.
Kaymakamlık aracılığıyla yapılan bu yardımlar, içerisinde yakacak ve barınma yardımları da bulunmaktadır. Ayrıca üniversitede öğrenim görmeye hak kazanmış öğrencilere de yardım sağlanmaktadır. Bu kriterlerden birini karşılıyorsanız kaymakamlık aracılığıyla başvurunuzu yapayı unutmayın!
Kaynak: Mynet