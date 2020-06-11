Her daim yeni projeler ile istihdamı azaltma çalışmaları yapan İŞKUR'dan yeni bir çalışma geldi. Bu anlamda İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sayın Yunus Yelmen " Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe destekli proje başvurularının başladığını ve başvuruların 17 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 08 Haziran 2020 ile 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edecekler.