11 Haziran 2020 Resmi Gazete kamu personeli alım ilanlarında yer alan bilgilere göre üniversite hastanesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda personel alımı yapılacaktır. İlgili alımlar için 2 bin 350 TL maaş ödemesi yapılacak olup; toplamda 70 kişilik kontenjan açılmıştır. Tasnif edilen unvan ve kontenjan bilgilerine göre; 17 temizlik işçisi ve 3 farklı ilanda yer almak üzere 53 hasta bakım ve temizlik hizmetleri personel alımı yapılacaktır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de