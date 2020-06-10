Hükümet hayata geçirdiği bayram ikramiyesi ve banka promosyonu ile emeklilere ek gelir imkanı sağlarken, ek ödeme dahil taban aylık ödemesini de bin 500 liraya çıkardı. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler, değil, yeni emekliler de faydalanıyor.
Emekli olanlar, maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor. Önümüzdeki günlerde emekli aylığı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşacak.
Ayrıca 27-30 Temmuz tarihlerinde verilmesi beklenen Kurban Bayramı ikramiyesini de cebine koyacak olan yeni emekliler, 3 yıllık taahhütnamesini verip promosyondan da yararlanacak.
Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira alabilecek. Seçilen bankaya göre promosyon tutarı artabilecek.
PROMOSYONA DİKKAT!
Bazı bankalar kampanyalarla belli şartlar dahilinde promosyon tutarını artırıyor. Ancak bazı özel bankaların taahhüt ettiği tutarları ödemediği yönünde emeklilerden şikayet yağıyor. Bu açıdan banka seçimi önem taşıyor.