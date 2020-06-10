



Hükümet hayata geçirdiği bayram ikramiyesi ve banka promosyonu ile emeklilere ek gelir imkanı sağlarken, ek ödeme dahil taban aylık ödemesini de bin 500 liraya çıkardı. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler, değil, yeni emekliler de faydalanıyor.



