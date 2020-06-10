Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yabancıların yatırımı kolaylaşacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, yabancı yatırımcıların Türkiye'de ihraç edilen ve işlem gören devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) ulaşmasını ve yatırım yapmasını kolaylaştıracak bir adım geldi. DİBS'lere takas ve saklama hizmeti verilmesi için yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile işbirliği yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız işbirliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek" dedi.
İşbirliği ile yatırımcıların Euroclear hesapları, her türlü DİBS'e erişmesi için yeterli olacak. Euroclear saklama özelliği sayesinde Türk tahvillerinin farklı uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti artacak ve yabancılar küresel standartlara uyumlu operasyonel süreçlerle işlemlerinde DİBS yatırımlarını gerçekleştirebilecek.
FİNANSMAN MALİYETİNİ DÜŞÜRÜYOR
Analistler, yabancı yatırım fonlarının ilgisinde artışın finansman maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağladığını da belirtiyor. Birçok ülke örneğinde yabancı merkezi saklama kuruluşlarıyla işbirlikleri yerel tahvil piyasasıyla başlarken, ilerleyen dönemlerde hisse senedi piyasaları ve özel sektör tahvillerinde de aynı yolun izlendiği görülüyor.