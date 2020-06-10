Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yabancıların yatırımı kolaylaşacak





Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, yabancı yatırımcıların Türkiye'de ihraç edilen ve işlem gören devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) ulaşmasını ve yatırım yapmasını kolaylaştıracak bir adım geldi. DİBS'lere takas ve saklama hizmeti verilmesi için yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile işbirliği yapıldı.

